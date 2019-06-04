Эксперты назвали аферой банкротство спиртзавода в Ростовской области

Юристы компании «Smart Solutions», которая защищает «Балтинвестбанк», сообщили, что сегодня известен каждый человек, который был причастен к этой афере. Кроме того, они уверены, что эти противоправные действия производились при поддержке влиятельных людей из силовых ведомств, региональных властей и судебных органов. В частности, юристы говорили о партнере Караджи Алексее Стефанове, приятелях Бажутовой - Васьковской и Смирновой. В число лиц, которые причастны к махинациям с недвижимостью компании «Малыш», вошли Яна Дилакян, Андрей Соколов, Евгения Демура, Елена Орлова и Наталья Полонская, а также вовлеченные в это дело соседи Роман Ким и прочие.