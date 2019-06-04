Эксперты назвали аферой банкротство спиртзавода в Ростовской области

Речь идет о ситуации, которая начала развиваться еще в 2008 году. «Балтийский инвестиционный банк» выдал 630 млн рублей кредитами «Мариинскому спиртзаводу» (МСЗ), который также перенял по цессии у компании «Тигода»
сумму до 400 млн рублей кредитами того же банка. Тогда генеральный директор завода Сергей Караджа и главный бенефициар Наталья Бажутова стали поручителями в обоих случаях, сообщило издание «RostovGazeta.ru».
Должники перестали возвращать долги банку в 2015 году. Тогда же появилась их стремление к дележке имущества и уходу от долговых обязательств.
Руководители спиртзавода начали пытаться обанкротить связанные с ними предприятия. Речь идёт об агропромышленной компании «Южный аграрий», которая связана с Караджой и о компании «Виноградарь» принадлежащий сыновьям Бажутовой. Но завершить этот процесс им не дал банк, а позже суд арестовал как залоговую, так и незалоговую собственность. Несмотря на это, получение этих активов стало тяжёлым делом для банка. Это происходило на фоне санации банка, когда банки очень редко работают над возвратом долгов и наносят урон всей банковской отрасли.
Сразу после этого, Караджа и Бажутова назвали договор цессии фальшивым. Попытка реструктуризировать свои долги им не удалось. Арбитражный суд всё-таки решил отказать спиртзаводу в том, чтобы вычеркнуть его из реестра кредиторов.
Интересно, что «Балтийский инвестиционный банк» делал попытки упростить для должников процедуру выплаты задолженностей. Он уменьшил кредитную ставку, сделал более длительным срок оплаты долга и гарантировал участие в торгах. Несмотря на это, должники захотели полностью освободиться от любых задолженностей.
Юристы компании «Smart Solutions», которая защищает «Балтинвестбанк», сообщили, что сегодня известен каждый человек, который был причастен к этой афере. Кроме того, они уверены, что эти противоправные действия производились при поддержке влиятельных людей из силовых ведомств, региональных властей и судебных органов. В частности, юристы говорили о партнере Караджи Алексее Стефанове, приятелях Бажутовой - Васьковской и Смирновой. В число лиц, которые причастны к махинациям с недвижимостью компании «Малыш», вошли Яна Дилакян, Андрей Соколов, Евгения Демура, Елена Орлова и Наталья Полонская, а также вовлеченные в это дело соседи Роман Ким и прочие.