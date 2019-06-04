Что интересного и «дорогого» было в Тюменском арбитражном суде в мае?

Антипинский нефтеперерабатывающий завод. Банкротство. Сумма — 346 млрд рублей.
То, о чем ходили множественные слухи, которые старались не комментировать представители в ГК «Новый поток», но все же это произошло. АНПЗ подал иск в тюменский арбитраж о банкротстве крупного и независимого нефтеперерабатывающего завода. Заявление в соответствующую инстанцию поступило 20 мая. Сумма претензии составила 346 млрд рублей.
На следующий день документы приняли. Суд назначил заседание на 19 июня.
Еще во второй декаде мая лондонский суд по иску банка ВТБ заморозил активы Антипинского НПЗ на сумму 225 млн фунтов.
Сам же АНПЗ на протяжении уже многого времени — до банкротного иска — выступал в судах в качестве ответчика. Истцами были подрядчики завода, которые требовали долги. Иногда суммы превышали десятки миллионов рублей. «Наш город» писал о таких разбирательствах ранее.
«Безусловно, мы заинтересованы и будем делать все, чтобы сохранить действующее предприятие с рабочим коллективом и сохранить экономический субъект на территории нашей области», — говорил глава региона.
ООО «Северное волокно» и Евгения Сорогина vs ООО «Зуммер» и бывший руководитель ООО «Северное волокно» Андрей Обухов. Корпоративный спор. Сумма — 343 млн рублей.
Этот корпоративный спор приходится решать в суде с 21 мая. Именно тогда истцы обратились в арбитраж. Они требуют признать недействительными платежи, совершенные в пользу ответчика от компании-истца за период с 15 мая 2016 по настоящее время, в сумме 343 млн рублей. А также хотят вернуть солидарно с ответчиков эту сумму.
Первоначально делу не было дано ходу, так как в исковом заявлении были нарушения. Суд оставлял его без движения и предлагал устранить неполадки. За несколько дней до конца мая истцы исправили недочеты. Дело арбитраж принял. Предварительное заседание назначено на 11 июня.
Банк «Открытие» vs ООО «СК Стройальянс». Банкротство. Сумма — 309,5 млн рублей.
Поводом для обращения в суд для истца послужили долги ответчика. Поэтому кредитор и подал исковое заявление о банкротстве. Общая сумма кредиторской задолженности составляет 309,5 млн рублей. Из них 266,5 млн рублей — это основной долг, а еще почти 43 млн рублей — пени.
Также заявитель просил утвердить временным управляющим должника Юрия Хлобыстова, являющегося членом ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Содействие».
Но суд не принял заявление, так как оно подано с нарушениями. Арбитраж предложил устранить их не позднее 19 июня.
ООО «СК Стройальянс» расположено в Тюмени. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
ООО «СК Альтернатива» vs АО «Тюменнефтегаз». Долг. Сумма — 146,7 млн рублей.
Здесь же «Альтернатива» попыталась заполучить деньги с «Тюменнефтегаза». Но пока это у них не получилось. Истец просил отсрочить уплату госпошлины, но нужных документов для этого не предоставил. Тюменский арбитраж вернул исковое заявление 17 мая и отказал в просьбе.
АО «Тюменнефтегаз» является «дочкой» «Роснефти» в Тюменской области. Разрабатывает месторождение «Русское» на Ямале.
ООО «Версо-Монолит» vs ГКУ ТО «УКС». Задолженность и неустойка. Сумма — 145,3 млн рублей.
Истец обратился со своим заявлением 21 мая. Компания хочет взыскать долги и неустойку в размере 145,3 млн рублей. Иск суд принял без каких-либо нареканий 22 мая. Предварительное судебное заседание состоится 6 июня.
«Компания осуществляет строительство объектов социального назначения, многоквартирных жилых домов, офисных зданий и торговых помещений и весь комплекс строительно-монтажных работ. В своей деятельности компания осуществляет функции и застройщика, и генерального подрядчика, и субподрядчика, гарантируя, таким образом, высокое качество выполняемых Компанией работ на всех стадиях возведения и эксплуатации зданий», — говорится на официальном сайте «Версо-Монолит».