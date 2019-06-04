Что интересного и «дорогого» было в Тюменском арбитражном суде в мае?

Этот корпоративный спор приходится решать в суде с 21 мая. Именно тогда истцы обратились в арбитраж. Они требуют признать недействительными платежи, совершенные в пользу ответчика от компании-истца за период с 15 мая 2016 по настоящее время, в сумме 343 млн рублей. А также хотят вернуть солидарно с ответчиков эту сумму.