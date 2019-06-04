Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 5 по 11 июня

Более подробную информацию можно найти на сайте «Афиша Тюмень», а также в удобном календаре событий.
Мастер-класс «Цифровая оптимизация. Стратегический актив вашего бизнеса»
Хотите узнать, как с помощью сервисов можно автоматизировать ваш бизнес?
Оцифровке подвластно всё: от приема заявок, контроля сотрудников, учета финансов, организации производства и т. д.
Именно поэтому оцифровка бизнеса — это не маркетинговый ход или тренд, это необходимость для оптимизации бизнес-процессов и работы с клиентами.
Во время мастер-класса с нашей помощью, вы на практике решите вопросы создания цифровой стратегии и оцифровки вашего бизнеса, вы подберете необходимые инструменты и составите пошаговый план внедрения.
Спикер Артур Богданов. Предприниматель. Эксперт в сфере маркетинговых технологий и коммуникационных стратегий.
Подробности и регистрация: +7 908 873-71-07
Когда: 4 июня
Где: БЦ «Альянс» (ул. Челюскинцев, 10).
Мастер-класс для малого бизнеса «Новые заказы на тендерах: Только практика, Без воды»
Для кого мастер-класс:
Вы узнаете:
Спикер: Ильяна Буркова, Директор ООО «Заказ-Профит»
Опыт работы в тендерных компаниях: 5 лет.
Подробности и регистрация: 8 912 385 7888
Когда: 5 июня в 16:00
Где: ДЦ Вернисаж (ул. Ямская, 87А)
Стоимость: 1 900 рублей
5 июня 2019 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с Советом ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности проводит в Москве традиционную, шестую по счету, Международную конференцию «Практическое саморегулирование».
Эта уникальная межотраслевая дискуссионная площадка, где ежегодно обсуждаются итоги взаимодействия государственных структур с профессиональными и предпринимательскими объединениями, собирает представителей ведущих отраслей российской экономики и более 70 саморегулируемых организаций. Участниками Конференции станут руководители и представители министерств и ведомств, участвующих в формировании и развитии институтов отраслевого саморегулирования.
Длительная работа по модернизации федерального законодательства о саморегулировании в 2019 году вышла на завершающий этап: соответствующий законопроект находится на согласовании в Правительстве РФ. Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности принимал активное участие в подготовке этого документа. Итоговое обсуждение законопроекта на Конференции станет основной темой дискуссии между профессиональным и предпринимательским сообществами и органами.
Программа и регистрация доступна по ссылке: http://tppsro.ru/registratsia
Когда: 5 июня
Участие бесплатно
На семинаре налоговые эксперты компании «JUST TRUST», имеющие многолетний опыт сопровождения налоговых проверок и споров, не только расскажут о нюансах и лазейках нормативной основы проведения мероприятий налогового контроля, но и дадут Вам рабочие практические советы по взаимодействию с проверяющими и подготовке процедурных документов (возражений, жалоб и т. п.).
Подробности и регистрация: +7 912 390-46-97
Когда: 6 июня в 19:00
Где: конференц-зал Западно-Сибирского инновационного центра (Технопарк, 2-й этаж. ул. Республики, 142).
8–9 июня предприниматели из Тюменской, Свердловской, Пермской, Курганской областей и Алтайского края съедутся в Тюмень на региональный семинар по развитию бизнеса в сфере дистанционных юридических и медицинских услуг.
Приглашаем вас в атмосферу больших денег и прибыльного бизнеса.
Подробности: +7 912 391-11-33
Когда: 8–9 июня
Где: Бутик-отель Green House (ул. Николая Федорова, д. 9)
Стоимость: 3700 рублей
«Денежный поток» — это игра, которая учит зарабатывать. Достаточно весёлая, умная и при этом несколько циничная. Создатели утверждают, что чем больше вы будете в неё играть, тем быстрее научитесь зарабатывать — и это действительно так.
Главное — понять, как вырваться из «крысиных бегов» и начать зарабатывать деньги ради своего удовольствия, под руководством профессионального ведущего!
Игра «Денежный поток» поможет вам разобрать свои ошибки в коммуникации с людьми, в построении своих доходов и расходов, и вдохновит Вас на свершения в своём профессиональном пути.
Для всех желающих любого уровня финансовой грамотности!
Запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 8 июня в 16:00;
Где: Тайм-кафе «Пятый угол» (ул.Республики 5а)
Стоимость: 700 рублей
Бизнес-завтрак на тему: «Субсидиарная ответственность. Ожидание и избежание»
Торгово-промышленная палата Тюменской области 10 июня проводит бизнес-завтрак на тему: «Субсидиарная ответственность. Ожидание и избежание».
Предпринимателям Тюмени расскажут, когда нужно задумываться о субсидиарной ответственности, что необходимо предпринять во избежание такой ответственности, каков срок исковой давности по привлечению к субсидиарной ответственности и многом другом.
Спикером встречи выступит эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, помощник депутата Госдумы РФ Виктор Пильников. Участники обсудят актуальные вопросы для предпринимателей, получат консультирование по наиболее проблемным ситуациям, рекомендации специалиста как защитить свой бизнес.
Регистрация: по телефону: (3452) 399-609 (доб.108), электронной почте: [email protected]
ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено! Участие возможно только при подтверждении регистрации!
Когда: 10 июня в 9:30
Где: в кофейне «Больше, чем кофе» (ул. Орджоникидзе, 56а)