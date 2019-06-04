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Афиша бизнес-мероприятий на неделю в Тюмени с 5 по 11 июня

4 июня 2019, 11:24
Фото: pixabay.com
Издание «Наш город» совместно с проектом «Афиша Тюмень» представляют Топ бизнес-мероприятий в областной столице на ближайшую неделю. В Тюмени состоится VI Международная конференция «Практическое саморегулирование», бизнес-форум ЕЮС Брокер и многое другое.
Сюжет
Афиша

1. Мастер-класс по цифровой оптимизации

Более подробную информацию можно найти на сайте «Афиша Тюмень», а также в удобном календаре событий.

Мастер-класс «Цифровая оптимизация. Стратегический актив вашего бизнеса»

Хотите узнать, как с помощью сервисов можно автоматизировать ваш бизнес?

Оцифровке подвластно всё: от приема заявок, контроля сотрудников, учета финансов, организации производства и т. д.

Именно поэтому оцифровка бизнеса — это не маркетинговый ход или тренд, это необходимость для оптимизации бизнес-процессов и работы с клиентами.

Во время мастер-класса с нашей помощью, вы на практике решите вопросы создания цифровой стратегии и оцифровки вашего бизнеса, вы подберете необходимые инструменты и составите пошаговый план внедрения.

Спикер Артур Богданов. Предприниматель. Эксперт в сфере маркетинговых технологий и коммуникационных стратегий.

Подробности и регистрация: +7 908 873-71-07

Когда: 4 июня

Где: БЦ «Альянс» (ул. Челюскинцев, 10).

2. Мастер-класс для малого бизнеса

Мастер-класс для малого бизнеса «Новые заказы на тендерах: Только практика, Без воды»

Для кого мастер-класс:

  • Ищете новые способы получения заказов?
  • Хотите узнать, как в тендерах выигрывают заказы?
  • Хотите попробовать себя в аукционах?
  • Знаете о госзакупках, но не участвуете?
  • Вы – новичок в торгах, и у вас много вопросов?

Вы узнаете:

  • Условия участия в торгах.
  • Порядок подготовки к торгам.
  • Подробный разбор подготовки заявки на аукцион по 44-ФЗ.
  • Порядок участия в процедуре аукциона.
  • Условия заключения контракта.

Спикер: Ильяна Буркова, Директор ООО «Заказ-Профит»

Опыт работы в тендерных компаниях: 5 лет.

Подробности и регистрация: 8 912 385 7888

Когда: 5 июня в 16:00

Где: ДЦ Вернисаж (ул. Ямская, 87А)

Стоимость: 1 900 рублей

3. Конференция «Практическое саморегулирование»

5 июня 2019 года Торгово-промышленная палата Российской Федерации совместно с Советом ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности проводит в Москве традиционную, шестую по счету, Международную конференцию «Практическое саморегулирование».

Эта уникальная межотраслевая дискуссионная площадка, где ежегодно обсуждаются итоги взаимодействия государственных структур с профессиональными и предпринимательскими объединениями, собирает представителей ведущих отраслей российской экономики и более 70 саморегулируемых организаций. Участниками Конференции станут руководители и представители министерств и ведомств, участвующих в формировании и развитии институтов отраслевого саморегулирования.

Длительная работа по модернизации федерального законодательства о саморегулировании в 2019 году вышла на завершающий этап: соответствующий законопроект находится на согласовании в Правительстве РФ. Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности принимал активное участие в подготовке этого документа. Итоговое обсуждение законопроекта на Конференции станет основной темой дискуссии между профессиональным и предпринимательским сообществами и органами.

Программа и регистрация доступна по ссылке: http://tppsro.ru/registratsia

Когда: 5 июня

Участие бесплатно

Фото: pixabay.com

4. Семинар «Откройте, налоговая! Апгрейд 2019»

На семинаре налоговые эксперты компании «JUST TRUST», имеющие многолетний опыт сопровождения налоговых проверок и споров, не только расскажут о нюансах и лазейках нормативной основы проведения мероприятий налогового контроля, но и дадут Вам рабочие практические советы по взаимодействию с проверяющими и подготовке процедурных документов (возражений, жалоб и т. п.).

Подробности и регистрация: +7 912 390-46-97

Когда: 6 июня в 19:00

Где: конференц-зал Западно-Сибирского инновационного центра (Технопарк, 2-й этаж. ул. Республики, 142).

Фото: pixabay.com

5. Тюменский бизнес форум ЕЮС Брокер

8–9 июня предприниматели из Тюменской, Свердловской, Пермской, Курганской областей и Алтайского края съедутся в Тюмень на региональный семинар по развитию бизнеса в сфере дистанционных юридических и медицинских услуг.

Приглашаем вас в атмосферу больших денег и прибыльного бизнеса.

Подробности: +7 912 391-11-33

Когда: 8–9 июня

Где: Бутик-отель Green House (ул. Николая Федорова, д. 9)

Стоимость: 3700 рублей

6. Бизнес игра «Денежный поток»

«Денежный поток» — это игра, которая учит зарабатывать. Достаточно весёлая, умная и при этом несколько циничная. Создатели утверждают, что чем больше вы будете в неё играть, тем быстрее научитесь зарабатывать — и это действительно так.

Главное — понять, как вырваться из «крысиных бегов» и начать зарабатывать деньги ради своего удовольствия, под руководством профессионального ведущего!

Игра «Денежный поток» поможет вам разобрать свои ошибки в коммуникации с людьми, в построении своих доходов и расходов, и вдохновит Вас на свершения в своём профессиональном пути.

Для всех желающих любого уровня финансовой грамотности!

Запись по телефону: 46-84-09.

Когда: 8 июня в 16:00;

Где: Тайм-кафе «Пятый угол» (ул.Республики 5а)

Стоимость: 700 рублей

7. Бизнес-завтрак

Бизнес-завтрак на тему: «Субсидиарная ответственность. Ожидание и избежание»

Торгово-промышленная палата Тюменской области 10 июня проводит бизнес-завтрак на тему: «Субсидиарная ответственность. Ожидание и избежание».

Предпринимателям Тюмени расскажут, когда нужно задумываться о субсидиарной ответственности, что необходимо предпринять во избежание такой ответственности, каков срок исковой давности по привлечению к субсидиарной ответственности и многом другом.

Спикером встречи выступит эксперт Торгово-промышленной палаты РФ, помощник депутата Госдумы РФ Виктор Пильников. Участники обсудят актуальные вопросы для предпринимателей, получат консультирование по наиболее проблемным ситуациям, рекомендации специалиста как защитить свой бизнес.

Регистрация: по телефону: (3452) 399-609 (доб.108), электронной почте: [email protected]

ВНИМАНИЕ! Количество мест ограничено! Участие возможно только при подтверждении регистрации!

Когда: 10 июня в 9:30

Где: в кофейне «Больше, чем кофе» (ул. Орджоникидзе, 56а)

#Афиша#Тюмень#Эксклюзив#Радик Енчу
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