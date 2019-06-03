Жителю Тюмени грозит реальный срок за пьяную кражу пневматического автомата

Полицейские патрулировали улицы города ночью. Они обратили внимание на пьяного тюменца и решили проверить у него документы. А в рюкзаке у него сотрудники ППС обнаружили пневматический автомат. Местный житель признался, что украл его в магазине.
Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что около трех часов ночи злоумышленник разбил витрину одного из магазинов на улице Республики и украл пневмат, стоимость которого составляет около 25 тысяч рублей.
Похищенный автомат тюменец положил к себе в рюкзак и пошел гулять по городу. Оружие у него изъяли, а его самого задержали.
За эту выходку горожанину грозит до пяти лет тюрьмы.