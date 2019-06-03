nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жителю Тюмени грозит реальный срок за пьяную кражу пневматического автомата

3 июня 2019, 08:03
Фото: pixabay.com
В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 25-летнего местного жителя. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе областного УМВД, ему инкриминируют кражу.
Сюжет
Тюмень

Полицейские патрулировали улицы города ночью. Они обратили внимание на пьяного тюменца и решили проверить у него документы. А в рюкзаке у него сотрудники ППС обнаружили пневматический автомат. Местный житель признался, что украл его в магазине.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, установили, что около трех часов ночи злоумышленник разбил витрину одного из магазинов на улице Республики и украл пневмат, стоимость которого составляет около 25 тысяч рублей.

Похищенный автомат тюменец положил к себе в рюкзак и пошел гулять по городу. Оружие у него изъяли, а его самого задержали.

За эту выходку горожанину грозит до пяти лет тюрьмы.

Материалы по теме
Директор фирмы украл в Тюмени 15 млн рублей и проиграл их на ставкахУсловными сроками отделались тюменцы, которые украли еду у курьера Таксист в Тюмени украл банковскую карту у пассажира
#Новости#Кража#Тюмень#Радик Енчу#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25