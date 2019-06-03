Житель Тюменской области «победил в лотерее» и лишился 270 тысяч рублей

Стражи правопорядка рекомендуют гражданам быть более бдительными и предусмотрительными. Если вы узнали о проведении лотереи только в момент «выигрыша», при этом ранее не заполняли заявку на участие в ней, будьте уверены, что вас пытаются обмануть. В случае требования перевода денежных средств, ни в коем случае не отправляйте деньги и прервите телефонный разговор.