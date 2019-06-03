Житель Тюменской области «победил в лотерее» и лишился 270 тысяч рублей

Как установили стражи порядка, потерпевшему позвонил неизвестный и заверил его, что селянин выиграл в лотерее более 400 тысяч рублей. На протяжении недели мошенники под различными предлогами просили его переводить деньги. Они уверяли, что вернут их вместе с выигрышем.
Злоумышленники даже прислали сертификат, подтверждающий, что 37-летний селянин является победителем лотереи. В надежде получить крупную сумму денег, потерпевший взял кредиты и перевел более 270 тысяч рублей мошенникам.
Он не дождался денег и понял, что его обманули. Тогда он сразу же обратился к полицейским с соответствующим заявлением. В настоящее время полицейские ищут виновных.
Стражи правопорядка рекомендуют гражданам быть более бдительными и предусмотрительными. Если вы узнали о проведении лотереи только в момент «выигрыша», при этом ранее не заполняли заявку на участие в ней, будьте уверены, что вас пытаются обмануть. В случае требования перевода денежных средств, ни в коем случае не отправляйте деньги и прервите телефонный разговор.