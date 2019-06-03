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Житель Тюменской области «победил в лотерее» и лишился 270 тысяч рублей

3 июня 2019, 12:34
Фото: pixabay.com
В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе регионального УМВД, жертвой обмана стал житель Ярково.
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Тюмень

Как установили стражи порядка, потерпевшему позвонил неизвестный и заверил его, что селянин выиграл в лотерее более 400 тысяч рублей. На протяжении недели мошенники под различными предлогами просили его переводить деньги. Они уверяли, что вернут их вместе с выигрышем.

Злоумышленники даже прислали сертификат, подтверждающий, что 37-летний селянин является победителем лотереи. В надежде получить крупную сумму денег, потерпевший взял кредиты и перевел более 270 тысяч рублей мошенникам.

Он не дождался денег и понял, что его обманули. Тогда он сразу же обратился к полицейским с соответствующим заявлением. В настоящее время полицейские ищут виновных.

Стражи правопорядка рекомендуют гражданам быть более бдительными и предусмотрительными. Если вы узнали о проведении лотереи только в момент «выигрыша», при этом ранее не заполняли заявку на участие в ней, будьте уверены, что вас пытаются обмануть. В случае требования перевода денежных средств, ни в коем случае не отправляйте деньги и прервите телефонный разговор.

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