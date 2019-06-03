В новых тюменских автобусах появятся терминалы самостоятельной оплаты проезда

Каждый автобус вместимостью до 109 должен быть оборудован семью видеокамерами (изображение выводится на экран водителя), четырьмя usb-зарядками. Также в них должны быть установлены устройства для оплаты проезда транспортными или банковскими картами, при этом должен быть доступен бесконтактный способ проведения операций. Для пассажиров будет установлен информационный экран и бегущая строка.