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В новых тюменских автобусах появятся терминалы самостоятельной оплаты проезда

3 июня 2019, 13:52
Фото: https://pixabay.com/
Транспортная система Тюмени в ближайшее время может претерпеть некоторые изменения – местный перевозчик ПАТП №1 объявил аукцион на приобретение 30 новых пассажирских автобусов, оснащенных системой самостоятельной оплаты. Максимальная цена контракта 286 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Весь транспорт, который планирует купить компания, должен быть определенного «корпоративного» зеленого цвета, с такой же обивкой сидений, низкопольные (для удобства использования пассажирами с ограниченной дееспособностью).

Каждый автобус вместимостью до 109 должен быть оборудован семью видеокамерами (изображение выводится на экран водителя), четырьмя usb-зарядками. Также в них должны быть установлены устройства для оплаты проезда транспортными или банковскими картами, при этом должен быть доступен бесконтактный способ проведения операций. Для пассажиров будет установлен информационный экран и бегущая строка.

Принять участие в аукционе смогут только представители малого и среднего бизнеса. Его итоги будут подведены 20 июня. Новые автобусы появятся в городе после 15 сентября.

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#Новости#ОАО Тюменское ПАТП №1#Автобусы#Тюмень#Эксклюзив#Анна Кушнир#Общество
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