В новых тюменских автобусах появятся терминалы самостоятельной оплаты проезда

Весь транспорт, который планирует купить компания, должен быть определенного «корпоративного» зеленого цвета, с такой же обивкой сидений, низкопольные (для удобства использования пассажирами с ограниченной дееспособностью).
Каждый автобус вместимостью до 109 должен быть оборудован семью видеокамерами (изображение выводится на экран водителя), четырьмя usb-зарядками. Также в них должны быть установлены устройства для оплаты проезда транспортными или банковскими картами, при этом должен быть доступен бесконтактный способ проведения операций. Для пассажиров будет установлен информационный экран и бегущая строка.
Принять участие в аукционе смогут только представители малого и среднего бизнеса. Его итоги будут подведены 20 июня. Новые автобусы появятся в городе после 15 сентября.