ТОП-3 Тюмени: новый мэр Тобольска, первый отчет Моора, триумф МФК «Тюмень»

Городская дума «духовной столицы Сибири» выбрала главу администрации. Им стал поддерживаемый региональными властями и местными единороссами Максим Афанасьев.
За кандидатуру экс-замглавы областной столицы проголосовал 21 депутат из 24. На заседании городской думы Тобольска присутствовали губернатор Тюменской области Александр Моор и вице-губернатор Сергей Сарычев.
Еще до официального избрания главой Тобольска Афанасьев был избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия». До назначения чиновник занимал должность заместителя главы Тюмени, напрямую работая с руководителями управ. Главный направлением его деятельности было благоустройство.
Что касается предыдущего градоначальника Тобольска Владимира Мазура, его губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 28 мая назначил своим замом.
Губернатор Тюменской области Александр Моор впервые отчитался о результатах деятельности правительства региона за прошлый год. Подробности доклада главы региона – в материале «Нашего города».
Он также высказался о ситуации вокруг банкротства Антипинского НПЗ сразу же после своего отчета. По его словам, банкротство еще не означает, что завод перестанет функционировать. Моор отметил, что завод современный и эффективный.
В спортивном комплексе «Центральный» 1 июня состоялась итоговая игра чемпионата страны по мини-футболу. На поле встретились мини-футбольный клуб «Тюмень» и КПРФ.
В спортивном поединке победу одержал мини-футбольный клуб «Тюмень», став чемпионом России. Игра закончилась со счетом 3:2.