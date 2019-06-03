Из-за умных студентов в тюменском вузе сократили стипендии на 30%

Отмечается, что уровень финансирования вуза в части стипендий выдаётся в определенном объёме. Это лимит в который должен уложиться бюджет учебного заведения. Если получателей стипендии становится больше, то нужно сокращать выплаты. В 2019 году количество получающих стипендию молодых людей в ГАУ Северного Зауралья увеличилось на 351 человек. Общий размер фонда в этом году составил 80 млн. рублей.