Из-за умных студентов в тюменском вузе сократили стипендии на 30%

Отмечается, что уровень финансирования вуза в части стипендий выдаётся в определенном объёме. Это лимит в который должен уложиться бюджет учебного заведения. Если получателей стипендии становится больше, то нужно сокращать выплаты. В 2019 году количество получающих стипендию молодых людей в ГАУ Северного Зауралья увеличилось на 351 человек. Общий размер фонда в этом году составил 80 млн. рублей.
Сокращение выплат на 30% сильнее всего ощутили на себе те, кто получает повышенные стипендии. На данный момент базовые выплаты абитуриентам составляют 2,7 тыс. рублей, отличники могут рассчитывать на 4 тыс. в месяц. Больше всего получают студенты имеющие награды за отличную учебу – около 9 тыс. рублей.