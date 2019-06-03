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Из-за умных студентов в тюменском вузе сократили стипендии на 30%

3 июня 2019, 10:16
Фото: Википедия
Вуз ГАУ Северного Зауралья снизил стипендии почти на 30%. По информации представителей университета, причиной стало большое количество умных студентов.
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Тюмень

Отмечается, что уровень финансирования вуза в части стипендий выдаётся в определенном объёме. Это лимит в который должен уложиться бюджет учебного заведения. Если получателей стипендии становится больше, то нужно сокращать выплаты. В 2019 году количество получающих стипендию молодых людей в ГАУ Северного Зауралья увеличилось на 351 человек. Общий размер фонда в этом году составил 80 млн. рублей.

Сокращение выплат на 30% сильнее всего ощутили на себе те, кто получает повышенные стипендии. На данный момент базовые выплаты абитуриентам составляют 2,7 тыс. рублей, отличники могут рассчитывать на 4 тыс. в месяц. Больше всего получают студенты имеющие награды за отличную учебу – около 9 тыс. рублей.

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#Новости#Стипендия#Университеты#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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