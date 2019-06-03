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Ишимец похитил с работы деталь от плуга, чтобы сдать ее в пункт приема металла

3 июня 2019, 06:39
Фото: pixabay.com
Жителю Ишимского района грозит два года колонии за кражу детали от плуга с работы. Он собирался сдать ее в пункт приема металла. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

Факт нарушения закона выявили инспекторы ДПС ГИБДД города Ишима, которые остановили машину для проверки документов. По их словам, пассажир проявлял явные признаки беспокойства, сбивчиво и противоречиво отвечал на вопросы.

Кроме того, сотрудники ГИБДД обнаружили в багажнике машины выступающие за пределы автомобиля металлические детали и поинтересовались у водителя, что он перевозит. На что получили ответ, что груз принадлежит пассажиру.

Пассажир машины не смог предоставить документов подтверждающих право собственности на груз. Тогда полицейские приняли решение об изъятии изделия и доставлении гражданина в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Позднее выяснилось, что в багажнике лежала деталь от плуга, которую пассажир, который работает на местном сельхозпредприятии, похитил с работы, чтобы сдать в пункт приема металла.

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