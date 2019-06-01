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ВКонтакте соберёт деньги на благотворительность с помощью стикеров

1 июня 2019, 08:53
ВКонтакте впервые запустит благотворительные стикеры. Прибыль от их продажи будет перечислена в фонд AdVita («Ради жизни»), который помогает детям и взрослым, страдающим онкологическими заболеваниями.

Запуск акции состоится 1 июня — в Международный день защиты детей. Героями стикерпака стали стилизованные свинка Софи и слон Прабу — персонажи мультсериала «Летающие звери», которых несколько лет назад придумали аниматоры студии «Да» и подопечные фонда AdVita. Именно в этот фонд будет перечислена прибыль с продажи набора. Приобрести стикеры можно в течение всего лета за 63 рубля.

Добавить набор можно будет из каталога стикеров.

Екатерина Кочнева, руководитель направления «Благотворительность» ВКонтакте:

«Мы понимаем, что благотворительность — важная часть любого общества, и аудитория ВКонтакте — не исключение. Поэтому вместе с фондом AdVita решили запустить акцию, которая даст возможность пользователям VK внести свой вклад в работу благотворительной организации с помощью нетривиального инструмента — стикеров. Мы верим, что распространение стикеров окажет благотворное влияние на популяризацию помощи нуждающимся людям вокруг нас».

ВКонтакте регулярно проводит и поддерживает благотворительные акции. О тематических событиях пользователи узнают из сообщества Благотворительность ВКонтакте. Так, в мае в рамках масштабной акции практически 2 миллиона человек установили анимированные стикеры с популярными словами и словосочетаниями русского жестового языка. Герой стикерпака бурундук Квип проводил пользователям экскурсию по Городу Глухих, рассказывая о повседневной жизни людей с нарушением слуха.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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