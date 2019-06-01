Средний пенсионер в России живет на 200 рублей в день

На сегодняшний день никакого серьезного увеличения пенсионных выплат ждать не приходится. Между тем, по данным ФНС, страховые выплаты в ПФР с зарплаты россиян растут в среднем на 10% в год, однако до 50% всех выплат пенсий датируется государством. В результате пенсия в РФ рискует в скором времени опять начать сокращаться из-за инфляции.