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Средний пенсионер в России живет на 200 рублей в день

1 июня 2019, 08:31
Фото: pixabay.com
При средней пенсии в 14 тыс. рублей российские старики могут позволить себе жить примерно на 200 рублей в день. К такому выводу пришли в «Новых известиях».

На оплату услуг ЖКХ в зимние месяцы уходит 2-5 тыс. рублей, следующей важной статьей затрат являются лекарства, а это ещё 2-3 тыс. Более того, нужно потратить деньги на одежду и средства гигиены. После подобных трат остаются небольшие суммы в размере 6-8 тыс. рублей. В результате на еду и другие затраты остается 200-250 рублей в день.

На сегодняшний день никакого серьезного увеличения пенсионных выплат ждать не приходится. Между тем, по данным ФНС, страховые выплаты в ПФР с зарплаты россиян растут в среднем на 10% в год, однако до 50% всех выплат пенсий датируется государством. В результате пенсия в РФ рискует в скором времени опять начать сокращаться из-за инфляции.

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#Новости#Пенсионеры#ПФР#Александр Мязин#Экономика
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