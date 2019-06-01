Средний пенсионер в России живет на 200 рублей в день

На оплату услуг ЖКХ в зимние месяцы уходит 2-5 тыс. рублей, следующей важной статьей затрат являются лекарства, а это ещё 2-3 тыс. Более того, нужно потратить деньги на одежду и средства гигиены. После подобных трат остаются небольшие суммы в размере 6-8 тыс. рублей. В результате на еду и другие затраты остается 200-250 рублей в день.
На сегодняшний день никакого серьезного увеличения пенсионных выплат ждать не приходится. Между тем, по данным ФНС, страховые выплаты в ПФР с зарплаты россиян растут в среднем на 10% в год, однако до 50% всех выплат пенсий датируется государством. В результате пенсия в РФ рискует в скором времени опять начать сокращаться из-за инфляции.