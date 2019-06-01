Сотрудник Роспотребнадзора купил машину в автосалоне и выявил схемы обмана

Контрольная закупка должна была выявить принцип работы автодиллеров. При этом люди сообщали, что при заключении договоров купли-продажи им предоставляли недостоверную информацию. Большинство жалоб было связанно с конечной ценой на автомобиль и неверными данными о комплектации.
При заключении кредитных соглашений процентная ставка для потребителей составляла не 5,9%, а 20-22% в год.
Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что сделка может продолжаться 8 часов. Клиенту могут выдать памятку с завышенной суммой кредита и неверных сведеньях о доходе.
При покупке машины рекомендуется уточнять конечную цену, не верить в ставки по кредитам ниже 12%. Специалисты отмечают, что процесс покупки специально затягивается на целый день.