Сотрудник Роспотребнадзора купил машину в автосалоне и выявил схемы обмана

Контрольная закупка должна была выявить принцип работы автодиллеров. При этом люди сообщали, что при заключении договоров купли-продажи им предоставляли недостоверную информацию. Большинство жалоб было связанно с конечной ценой на автомобиль и неверными данными о комплектации.