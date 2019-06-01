nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сотрудник Роспотребнадзора купил машину в автосалоне и выявил схемы обмана

1 июня 2019, 10:17
Фото: pixabay.com
В Свердловской области сотрудники Роспотребнадзора купили автомобиль и обнаружили большое количество нарушений. С 2017 года в ведомство поступило огромное количество жалоб от граждан на автосалоны.

Контрольная закупка должна была выявить принцип работы автодиллеров. При этом люди сообщали, что при заключении договоров купли-продажи им предоставляли недостоверную информацию. Большинство жалоб было связанно с конечной ценой на автомобиль и неверными данными о комплектации.

При заключении кредитных соглашений процентная ставка для потребителей составляла не 5,9%, а 20-22% в год.

Сотрудники Роспотребнадзора отметили, что сделка может продолжаться 8 часов. Клиенту могут выдать памятку с завышенной суммой кредита и неверных сведеньях о доходе.

При покупке машины рекомендуется уточнять конечную цену, не верить в ставки по кредитам ниже 12%. Специалисты отмечают, что процесс покупки специально затягивается на целый день.

Материалы по теме
Роспотребнадзор: каждый 19-й товар в регионе не соответствует нормам
#Новости#Автосалоны#Автомобили#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25