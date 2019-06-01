На следующей неделе в Тюмени температура упадет на 10 градусов и пройдут дожди

Резкое ухудшение погодных условий ожидаются с 4 по 9 число. В эти дни будут идти проливные дожди и усилится ветер до 19 метров в секунду. Более того, 5 июня ожидается резкое снижение дневной температуры до 7 градусов тепла, а на протяжении всего дня будет идти дождь. Предполагается, что в среду выпадет 10 мм осадков. С 6 по 9 июня средняя температура днём составит + 13 градусов и ожидаются осадки до 5 мм. Большая часть дня в это время будет пасмурной, ветер до 11 метров в секунду.