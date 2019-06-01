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На следующей неделе в Тюмени температура упадет на 10 градусов и пройдут дожди

1 июня 2019, 09:13
Фото: pixabay.com
Со 2 по 9 июня в Тюмени ожидается много дождей, понижение температуры воздуха и сильный ветер.
Сюжет
Тюмень

Ливни и гроза пройдут 2 июня в областной столице. По прогнозам синоптиков ожидается ветреная и пасмурная погода. Максимальное количество осадков составит 7,8 мм.

В начале следующей недели прогнозируется ясная погода и до + 23 градусов тепла. Понедельник будет единственным теплым днём до 9 июня.

Резкое ухудшение погодных условий ожидаются с 4 по 9 число. В эти дни будут идти проливные дожди и усилится ветер до 19 метров в секунду. Более того, 5 июня ожидается резкое снижение дневной температуры до 7 градусов тепла, а на протяжении всего дня будет идти дождь. Предполагается, что в среду выпадет 10 мм осадков. С 6 по 9 июня средняя температура днём составит + 13 градусов и ожидаются осадки до 5 мм. Большая часть дня в это время будет пасмурной, ветер до 11 метров в секунду.

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