Госдума готовит закон о «живом» и «мертвом» пиве. На прилавках одни «суррогаты»

По мнению депутатов, на сегодняшний день очень сложно купить в магазинах хорошее пиво. Почти «99% продукции» может не соответствовать товарному качеству. Инициаторы законопроекта отмечают, что польза пива умеренных дозах «признается современной медициной».
«Живым» пивом, по мнению депутатов, следует называть напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода и без добавок.
Если пиво произведено по схожей технологии, что его планируют назвать «суррогатом». Остальные подобные напитки будут «мёртвым» пивом.
По данным «Новых известий», в РФ постепенно растет потребление пива и водки. При этом основной причиной подобных изменений называют снижение доходов населения.