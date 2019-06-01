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Госдума готовит закон о «живом» и «мертвом» пиве. На прилавках одни «суррогаты»

1 июня 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
В России могут принять законопроект о «мёртвом» и «живом» пиве. Данной проблемой озаботились в Госдуме РФ.

По мнению депутатов, на сегодняшний день очень сложно купить в магазинах хорошее пиво. Почти «99% продукции» может не соответствовать товарному качеству. Инициаторы законопроекта отмечают, что польза пива умеренных дозах «признается современной медициной».

«Живым» пивом, по мнению депутатов, следует называть напиток с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, который произведен только из ячменного солода и без добавок.

Если пиво произведено по схожей технологии, что его планируют назвать «суррогатом». Остальные подобные напитки будут «мёртвым» пивом.

По данным «Новых известий», в РФ постепенно растет потребление пива и водки. При этом основной причиной подобных изменений называют снижение доходов населения.

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