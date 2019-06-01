Что связывает фигуры Немцова, Захарченко и Антонова

Герман Горбунцов имеет отношение ко многим преступлениям. Впервые его имя попало в криминальные сводки после того, как банк СТБ лишился миллиарда долларов. Банкир был знаком с полковником Дмитрием Захарченко, которого арестовали в 2016 году за коррупцию в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Захарченко, у которого были связи в МВД, помогал банкиру уходить от ответственности. Об этом пишет ng.ru.
В 2011 году на Горбунцова было возбуждено уголовное дело за то, что он подделал банковские вексели. Чтобы скрыться от наказания, банкир сбежал в Лондон.
Горбунцов проходит свидетелем во многих резонансных делах, например, в деле полковника Захарченко. Поскольку ему могут быть известны заказчики убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, правоохранители собирались допросить банкира. Также Горбунцов владеет информацией по делу о покушении на жизнь Александра Антонова.
Горбунцов умело заигрывает с конкурентами, следователями и спецслужбами, избегая ответственности за преступления. Однако одно происшествие банкир не смог проконтролировать. В Лондоне на Горбунцова было совершено покушение. Банкир был уверен, что киллера подослал молдавский бизнесмен и политик Владимир Плахотнюк. В скором времени «заказчик» был объявлен в розыск. Однако позже сторонам удалось договориться, и банкир снял обвинения. Теперь недавние враги объединились против Ренато Усатого из Москвы.
Горбунцову удалось создать имидж ценного свидетеля и добиться от правоохранителей личной неприкосновенности. Спецслужбы не трогают беглого банкира, закрывая глаза на его преступное прошлое, уголовное дело и плохую репутацию. Ренато Усатый пытался показать следователям «истинное лицо» Горбунцова. Он собирался передать высшим чинам СКР и ФСБ материалы, доказывающие вину банкира. Однако правоохранители запретили политику «копать под Горбунцова», так как он является важным свидетелем в деле полковника Захарченко.
Используя некую лазейку в законодательстве, Горбунцов избегает попадания в поле зрения спецслужб. Когда над ним нависает угроза уголовного дела и задержания, банкир тут же превращается в важного свидетеля и уходит от ответственности. Однако когда-нибудь эта неприкасаемость исчезнет, и преступнику предстоит ответить перед законом.