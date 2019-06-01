Что связывает фигуры Немцова, Захарченко и Антонова

Герман Горбунцов имеет отношение ко многим преступлениям. Впервые его имя попало в криминальные сводки после того, как банк СТБ лишился миллиарда долларов. Банкир был знаком с полковником Дмитрием Захарченко, которого арестовали в 2016 году за коррупцию в особо крупном размере. По версии правоохранителей, Захарченко, у которого были связи в МВД, помогал банкиру уходить от ответственности. Об этом пишет ng.ru.