В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова

В 2014 году произошло резонансное убийство владельца сети магазинов оргтехники «Партия» Александра Минеева. Его застрелили в машине, сообщило издание КП. Совокупный оборот компаний Минеева оценивается в сотни миллионов долларов. Бизнесмен владел 18 компаниями, которые были зарегистрированы в офшорах, а единственным акционером была китайская фирма Crazy Dragon. Когда погиб Минеев, начала происходить подмена руководителей его фирм. Кроме того, активы перешли под контроль компании FORUS Corporation. Об этом наследники Минеева узнали только после его смерти.
Недавно политик из Молдавии Ренато Усатый выступил организатором встречи с Тимуром Исаевым. Этот мужчина сообщил, что с 2013 по 2018 год являлся членом банды, которая причастна к захвату имущества Минеева. Главой группировки оказался банкир Герман Горбунцов, который отдавал Исаеву распоряжения. В частности, он должен был найти людей для управления захваченными компаниями Минеева. Примечательно, что кандидаты не должны были быть китайцами и европейцами. Хакер взломал почту близких к Минееву лиц и секретарю Crazy Dragon поручили назначить фиктивными руководителями подчиненных Горбунцова. Потом его компания FORUS Corporation полностью захватила фирмы Минеева. Исаеву должны были отдать некогда принадлежавший покойному предпринимателю торговый центр в Москве. Но он ничего не получил и до 2018 года скрывался в Эквадоре.
Сам Горбунцов в молодости отсидел срок в тюрьме, потом занимался бизнесом и вошел в ближний круг Александра Френкеля. Последний сел в тюрьму в качестве заказчика убийства первого заместителя председателя Центрального Банка России Андрея Козлова. Горбунков стоял во главе нескольких банков, которые после этого стали банкротами. Сейчас он находится в Молдавии в бегах, так как в РФ на него открыто уголовное дело. За рубежом Горбунцов создал себе образ политического беженца.