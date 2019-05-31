В убийстве бизнесмена Минеева подозревают банкира Горбунцова

Недавно политик из Молдавии Ренато Усатый выступил организатором встречи с Тимуром Исаевым. Этот мужчина сообщил, что с 2013 по 2018 год являлся членом банды, которая причастна к захвату имущества Минеева. Главой группировки оказался банкир Герман Горбунцов, который отдавал Исаеву распоряжения. В частности, он должен был найти людей для управления захваченными компаниями Минеева. Примечательно, что кандидаты не должны были быть китайцами и европейцами. Хакер взломал почту близких к Минееву лиц и секретарю Crazy Dragon поручили назначить фиктивными руководителями подчиненных Горбунцова. Потом его компания FORUS Corporation полностью захватила фирмы Минеева. Исаеву должны были отдать некогда принадлежавший покойному предпринимателю торговый центр в Москве. Но он ничего не получил и до 2018 года скрывался в Эквадоре.