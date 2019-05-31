В Тюмени на улице Республики загорелся КамАЗ

В мае на трассе Тюмень – Тобольск сгорел грузовик КамАЗ. По словам очевидцев, огонь распространялся из бочки с соляркой, которая была закреплена на кузове. В результате возгорания грузовик почти полностью выгорел. На место происшествия прибыли три машины МЧС и быстро потушили пламя.