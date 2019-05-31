nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени на улице Республики загорелся КамАЗ

31 мая 2019, 12:10
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени 31 мая на улице Республики загорелся КамАЗ. Возгорание произошло около остановки завода «Электрон».
Сюжет
Тюмень

Горожане сообщили о происшествии в местное МЧС, на вызов приехали две пожарные машины и 4 специалиста личного состава.

Спасатели отмечают, что вызов поступил в 15:06. Специалисты прибыли на улицу Республики, 250 и быстро потушили пламя. Задымился капот автокрана КамАЗ. Пострадавших нет. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но медицинское вмешательство не потребовалось.

В момент возникновения ЧП на улице организовалась пробка до 15:40.

В мае на трассе Тюмень – Тобольск сгорел грузовик КамАЗ. По словам очевидцев, огонь распространялся из бочки с соляркой, которая была закреплена на кузове. В результате возгорания грузовик почти полностью выгорел. На место происшествия прибыли три машины МЧС и быстро потушили пламя.

Материалы по теме
На трассе Тюмень — Тобольск сгорел грузовик, он перевозил солярку 
#Новости#МЧС#Пожары#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25