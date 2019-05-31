В Тюмени на улице Республики загорелся КамАЗ

Горожане сообщили о происшествии в местное МЧС, на вызов приехали две пожарные машины и 4 специалиста личного состава.
Спасатели отмечают, что вызов поступил в 15:06. Специалисты прибыли на улицу Республики, 250 и быстро потушили пламя. Задымился капот автокрана КамАЗ. Пострадавших нет. На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, но медицинское вмешательство не потребовалось.
В момент возникновения ЧП на улице организовалась пробка до 15:40.
В мае на трассе Тюмень – Тобольск сгорел грузовик КамАЗ. По словам очевидцев, огонь распространялся из бочки с соляркой, которая была закреплена на кузове. В результате возгорания грузовик почти полностью выгорел. На место происшествия прибыли три машины МЧС и быстро потушили пламя.