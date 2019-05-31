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В Тюмени на Холодильной запретят остановку автомобилей с 20 июня

31 мая 2019, 10:35
Фото: ВКонтакте
В Тюмени запретят остановку и стоянку для автомобилистов по улице Холодильная от Малыгина до 50 лет ВЛКСМ. Изменения начнут действовать с 20 июня.
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Тюмень

Между тем, на данном участке продолжат работать парковки для машин, они отмечены соответствующими знаками.

Ещё один запрет начнёт действовать на улице Семакова около дома №9. Стоянка будет запрещена с 20 июня.

Отмечается, что данные решения приняты для упорядочивания движения транспортных средств в Тюмени и безопасности движения. В указанных местах скоро появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».

Ограничения движения транспорта действуют на улицах Одесской и Киевской до конца лета. В Тюмени традиционно в летнее время начинаются работы по ремонту сетей теплоснабжения и водопроводных труб. Некоторые работы будут закончены только в октябре этого года.

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