В Тюмени на Холодильной запретят остановку автомобилей с 20 июня

Между тем, на данном участке продолжат работать парковки для машин, они отмечены соответствующими знаками.
Ещё один запрет начнёт действовать на улице Семакова около дома №9. Стоянка будет запрещена с 20 июня.
Отмечается, что данные решения приняты для упорядочивания движения транспортных средств в Тюмени и безопасности движения. В указанных местах скоро появятся знаки 3.27 «Остановка запрещена» и 8.24 «Работает эвакуатор».
Ограничения движения транспорта действуют на улицах Одесской и Киевской до конца лета. В Тюмени традиционно в летнее время начинаются работы по ремонту сетей теплоснабжения и водопроводных труб. Некоторые работы будут закончены только в октябре этого года.