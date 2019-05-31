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Официальный сайт ЖК Инновация — полная информация о современном жилом комплексе

31 мая 2019, 05:03
Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru
Официальный сайт ЖК Инновация — полная информация о современном жилом комплексе от застройщика Гранель.

Содержание статьи:

  • ЖК Инновация от ГК Гранель
  • Надёжность строительной компании
  • Удобная транспортная развязка
  • Архитектурный ансамбль
  • Практичные планировки
  • Цены на квартиры
  • Инфраструктура на закрытой территории
  • Действующая инфраструктура
  • Привлекательные условия покупки
  • Преимущества и недостатки

ЖК Инновация от ГК Гранель

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Новый проект строительной компании Гранель — жилой комплекс Инновация. Территориально располагается на границе города Москва с городом Одинцово на расстоянии 2 км от МКАД, в благополучном районе с чистой экологией.

Надёжность строительной компании

Застройщик Гранель в своём портфолио содержит пять полностью реализованных жилых комплексов. На разной стадии завершения находятся одновременно одиннадцать современных кварталов в самой Москве и МО.

Удобная транспортная развязка

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Важным преимуществом ЖК Инновация является лёгкость сообщения со столицей независимо от способа передвижения. Одинаково комфортно будут ощущать себя как собственники личного автотранспорта, так и предпочитающие передвижения общественным транспортом.Будущие собственники квартир смогут воспользоваться:

  • личным автотранспортом. Время до МКАД составит не более 5 минут;
  • три станции метро «Кунцевская», «Молодёжная» и «Славянский бульвар». Поездка на маршрутном такси до станций занимает не более 10 минут в час пик;
  • в пешей доступности две станции «Трехгорка» Белорусского направления МЖД и «Немчиновка».

Развитая логистика даёт возможность в случае необходимости добраться до центра г. Москвы в течение получаса.

Архитектурный ансамбль

Общая площадь, занимаемая кварталом, составляет 14 Га земли. Предполагается полностью закрытая территория со своей собственной инфраструктурой. Проект предусматривает возведение четырёх монолитных корпусов, этажность которых будет от 10 до 24 этажей.

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Привлекательный вид обеспечивается объёмным фасадом. Разные цветовые решения соответствуют архитектуре района.

Официальный сайт ЖК Инновация показывает демо ролики будущего квартала с высоты птичьего полёта.

Практичные планировки

Проект жилого комплекса предусматривает комфортное проживание разных слоёв населения. Каждый из четырёх корпусов содержит квартиры:

  • студии. Обладают компактной площадью от 20 м² до 25 м². В коридоре присутствует ниша, предназначенная для встроенного шкафа купе или небольшой гардеробной. Продуманная планировка позволяет в случае необходимости полностью отделить кухню от общей комнаты. Санузел совмещен и подразумевает установку просторной душевой кабины;
  • однокомнатные. Просторные квартиры площадью от 31 м² до 38 м². Выход на лоджию происходит из кухни, размеры которой позволяют оборудовать дополнительную комнату или зону отдыха. Санузел также совмещён, как в вариантах квартир-студий, но обладает значительно большей площадью, позволяющей установить ванну;
  • двухкомнатные. Представлены компактными, площадью от 48 м², до просторных с общей площадью 54 м². Интересным вариантом для семьи станет планировка «распашонка». Комнаты расположены в разных концах квартиры и не имеют общих межкомнатных перегородок. Такая планировка позволяет получить тишину каждому члену семьи. Перед спальней расположена компактная гардеробная. В распоряжении хозяев раздельный санузел. Размеры помещения под туалет позволяют установить раковину, что неоспоримо дополнительный плюс во время приёма гостей. В коридорах предусмотрительно устроена ниша, позволяющая установить вместительный шкаф;
  • трёхкомнатные. Минимальная площадь составляет 65 м², максимальная 76 м². Хороший вариант для большой семьи с детьми.

Отличительной чертой является наличие двух гардеробных. Одна располагается в коридоре и подразумевает общее пользование, вторая расположена в хозяйской спальне и гарантирует простор комнаты. Все трёхкомнатные квартиры располагают одной лоджией.

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Важным преимуществом является наличие лоджий для всех типов квартир.

Цены на квартиры

Стоимость на комфортабельную студию в современном комплексе начинается от 2 323 000 рублей, максимальная цена за трёхкомнатную квартиру общей площадью 75.9 м² составит 6 451 500 рублей.

Ознакомиться с актуальными ценами на квартиры в ЖК Инновация можно ниже.

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Цены указаны по состоянию на май 2019 г.

Кроме стоимости наглядно видно этажность и количество комнат не проданных квартир.

Покупка жилья в ЖК Инновация — выгодная инвестиция в своё будущие. Выигрышное расположение комплекса способствует стабильному росту цен на недвижимость в районе.

Расположенный вплотную к новому жилому кварталу, инновационный центр Сколково дополнительно стимулирует спрос на объекты жилого строительства.

Инфраструктура на закрытой территории

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Застройщик обязуется создать на закрытой территории комплекса:

  • открытый и подземный паркинг. Проект подземного паркинга предусматривает стоянку 489 автомашин;
  • торговый центр площадью 1500 м². Большое количество бутиков модных брендов, кафе и ресторанов разных направлений и ценовых категорий;
  • коммерческие объекты на первых этажах. Салоны красоты, магазины фирменной одежды и отделения банков без необходимости лишних передвижений;
  • спортивные площадки на придомовой территории. Благоустроенные детские и спортивные площадки дадут возможность проводить время с пользой всей семье независимо от возраста;
  • отдельно стоящий двухэтажный фитнес-клуб, отвечающий запросам как спортсменов любителей, так и профессионалов. Групповые занятия для девушек пилатесом и боевых искусств для сильного пола;
  • собственная школа и два детских садика. Согласно проекта, школа будет вмещать 600 учеников всех возрастов. Садики на 120 и 190 мест — соответственно.

Действующая инфраструктура

Район строительства ЖК Инновация обладает развитой инфраструктурой:

  • один государственный и частный детский садик в пешей доступности;
  • Немчиновский лицей находится на расстоянии 50 метров, гимназия Сколково, две общеобразовательных школы № 16, № 17 и одна частная;
  • действующий торговый центр «Три кита» находится в пяти минутах спокойным шагом;
  • центральная районная больница, амбулаторий, аптеки;
  • множество действующих ресторанов и кафе.
Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Наличие действующих социальных объектов позволяет полноценно устраивать свою жизнь сразу после заселения.

Привлекательные условия покупки

Более простой вариант приобрести квартиру произвести 100% оплату. Застройщик чаще всего идёт на уступки по стоимости недвижимости при полной единоразовой выплате.

В случае отсутствия такой возможности можно воспользоваться несколькими вариантами ипотеки:

  • ипотека. Строительная компания сотрудничает со всеми крупными банками России. Менеджеры отдела продаж совместно с клиентами формируют заявку для подачи на рассмотрение получения ипотеки под минимальные проценты. В мае месяце лучшее предложение банка было 6,7% годовых. Максимальный срок кредитования — 30 лет;
  • рассрочка от ГК Гранель. Застройщик предоставляет беспроцентную рассрочку сроком до 12 месяцев. После ввода дома в эксплуатацию покупатель обязан полностью закрыть стоимость квартиры в течение указанного срока. Главное преимущество данной схемы — возможность самостоятельно выбрать сумму ежемесячного платежа и нулевая переплата;
  • применить средства материнского капитала в качестве первоначального взноса или как оплату одного из платежей по рассрочке. Государственной выплатой можно воспользоваться сразу после рождения ребёнка. Ограничения по времени использования после двух или трёх лет в ГК Гранель отсутствуют.

Преимущества и недостатки

Фото: innovatsiya.kvartyroom.ru

Неоспоримые достоинства:

  • расположение. Позволяет добраться до центра Москвы за короткие 30 минут;
  • развитая транспортная развязка. Несколько станций метро, городское маршрутное такси с устоявшимся графиком, две ж/д станции;
  • действующая современная инфраструктура района. Кроме ТЦ наличествует большое количество маленьких продуктовых магазинов. Вдоль Минского шоссе расположены строительные, мебельные гипермаркеты, которые помогут оперативно проводить ремонтные работы, а в последующем быстро обставить мебелью и декорировать уже готовую жилплощадь;
  • невысокая стоимость квартир на этапе строительства;
  • выгодное инвестирование. Квартиры в данном районе показывают стабильный рост. Отчётливо заметна разница на примере уже введённого в эксплуатацию дома и на этапе строительства;
  • перспектива постоянного развития района благодаря инновационному центру Сколково.

Существующие недостатки:

  • отсутствует возможность приобрести жильё сразу с ремонтом;
  • до станций метро необходимо добираться на маршрутном такси.

Ознакомиться подробно с проектом ЖК Инновации и другими строящимися жилыми объектами можно на сайте гипермаркета недвижимости «КвартиРум» — http://kvartyroom.ru/.

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