Официальный сайт ЖК Инновация — полная информация о современном жилом комплексе

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ЖК Инновация от ГК Гранель
Новый проект строительной компании Гранель — жилой комплекс Инновация. Территориально располагается на границе города Москва с городом Одинцово на расстоянии 2 км от МКАД, в благополучном районе с чистой экологией.
Надёжность строительной компании
Застройщик Гранель в своём портфолио содержит пять полностью реализованных жилых комплексов. На разной стадии завершения находятся одновременно одиннадцать современных кварталов в самой Москве и МО.
Удобная транспортная развязка
Важным преимуществом ЖК Инновация является лёгкость сообщения со столицей независимо от способа передвижения. Одинаково комфортно будут ощущать себя как собственники личного автотранспорта, так и предпочитающие передвижения общественным транспортом.Будущие собственники квартир смогут воспользоваться:
Развитая логистика даёт возможность в случае необходимости добраться до центра г. Москвы в течение получаса.
Архитектурный ансамбль
Общая площадь, занимаемая кварталом, составляет 14 Га земли. Предполагается полностью закрытая территория со своей собственной инфраструктурой. Проект предусматривает возведение четырёх монолитных корпусов, этажность которых будет от 10 до 24 этажей.
Привлекательный вид обеспечивается объёмным фасадом. Разные цветовые решения соответствуют архитектуре района.
Практичные планировки
Проект жилого комплекса предусматривает комфортное проживание разных слоёв населения. Каждый из четырёх корпусов содержит квартиры:
Отличительной чертой является наличие двух гардеробных. Одна располагается в коридоре и подразумевает общее пользование, вторая расположена в хозяйской спальне и гарантирует простор комнаты. Все трёхкомнатные квартиры располагают одной лоджией.
Важным преимуществом является наличие лоджий для всех типов квартир.
Цены на квартиры
Стоимость на комфортабельную студию в современном комплексе начинается от 2 323 000 рублей, максимальная цена за трёхкомнатную квартиру общей площадью 75.9 м² составит 6 451 500 рублей.
Цены указаны по состоянию на май 2019 г.
Кроме стоимости наглядно видно этажность и количество комнат не проданных квартир.
Покупка жилья в ЖК Инновация — выгодная инвестиция в своё будущие. Выигрышное расположение комплекса способствует стабильному росту цен на недвижимость в районе.
Расположенный вплотную к новому жилому кварталу, инновационный центр Сколково дополнительно стимулирует спрос на объекты жилого строительства.
Инфраструктура на закрытой территории
Застройщик обязуется создать на закрытой территории комплекса:
Действующая инфраструктура
Район строительства ЖК Инновация обладает развитой инфраструктурой:
Наличие действующих социальных объектов позволяет полноценно устраивать свою жизнь сразу после заселения.
Привлекательные условия покупки
Более простой вариант приобрести квартиру произвести 100% оплату. Застройщик чаще всего идёт на уступки по стоимости недвижимости при полной единоразовой выплате.
В случае отсутствия такой возможности можно воспользоваться несколькими вариантами ипотеки:
Преимущества и недостатки
Неоспоримые достоинства:
Существующие недостатки:
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