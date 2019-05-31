Как сделать так, чтобы лето в Тюмени не стало сплошным Summertime Sadness. Афиша

Гостей праздника встретят всеми любимые театральные персонажи: Пьеро, Арлекин и Коломбина. Взрослые на несколько часов забудут, что они взрослые, а дети выберут наклейки с популярными героями сказок и мультиков и посвятят своих родителей в любимых персонажей.
Также здесь тюменцы поиграют в гигантский твистер, в любимые «классики», «резиночки», «скакалки» и даже «Казаки – Разбойники», в морской бой на открытой площадке, примут участие в семейных эстафетах.
Отдельное внимание заслужит интерактивно-художественная площадка «Kid’s Art». ГИБДД готовит для гостей интерактивную площадку «Островок безопасности». Студии эффективной растяжки «33 шпагата» организует спортивную площадку под названием «Здоровое поколение».
На сценической площадке пройдет праздничная концертная программа, с участием лучших творческих коллективов города, а также театрализованная игровая программа-сказка Тюменского института культуры и мульт-караоке.
Когда: 1 июня с 11:00
Где: Цветной бульвар
Вход свободный
Для детей сладкая вата и развлечения на 4 этаже до 13:00 бесплатно, после 13:00 со скидкой 50%: батутный центр «Ниндзя Парк», детский центр «Бэбиленд», контактный зоопарк «Теремок», игровые автоматы «Дино-парк», «Мир боулинга».
Также в программе: в 12:00 мастер-класс 5+ "Ветряная вертушка" (4 этаж) вход свободный; в 13:00 розыгрыш призов по акции «Встречай лето», концерт, бесплатный аквагрим, шаромоделирование (центральный вход ТРЦ); в 14:30 шоу мыльных пузырей (3 этаж, фудкорт); с 14:00 до 17:00 игры, конкурсы, призы (1 этаж, Ниндзя Парк). «7d Кинотеатр» весь день со скидкой 50%… И еще много всего интересного!
Когда: 1 июня с 12:00
Где: ТРЦ «Колумб» (ул. Московский тракт, 118)
Вход свободный
В программе:
Вы можете получить воздушного змея абсолютно бесплатно.Получив купон в наших магазинах-партнерах за покупку от 500 рублей и обменять 1 июня купон на змея.
Когда: 1 июня в 15:00
Где: у ТРЦ «Остров» (ул. Федюнинского, 67)
Участие бесплатно
Спектакль-шалость по мотивам стихотворений и интервью Григория Остера. А что будет если кто-нибудь воспримет знаменитые советы всерьез? Почему дети не слушаются? И сложно ли быть ребенком? Об этом и не только спектакль студийцев театральной мастерской ТеМа «DANGER Остер!»
Когда: 1 июня в 16:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 200 рублей
В программе праздника аэродизайн, катание на самокатах, аквагрим и другие развлечения. Изюминкой праздника станет концерт с участием творческих коллективов ДК «Орфей».
Когда: 1 июня в 18:00
Где: ДК «Орфей» (ул. 70 лет Октября, 5в)
Участие бесплатно
Однажды один обычный мальчик вдруг заявил папе, что больше не любит его. И ушел из дома. Почему это произошло? А где была мама? Почему обрывается связь между родителем и ребенком, а потом ее так непросто восстановить? К чему могут привести эти неосторожно сказанные слова? Почему мы не замечаем своего счастья, когда оно уже рядом с нами и постоянно ищем его где-то далеко? И где можно взять нового папу напрокат совершенно бесплатно?
Когда: 1 июня в 19:00
Где: МТЦ «Космос» (ул. Республики, 165а)
Стоимость: 200 рублей
Это настольная стратегическая игра, которая будет интересна тем, кто хочет весело провести время с друзьями. Набирай свою армию героев из разных видео игр, усиливая их снаряжением, и сражайся за большее количество очков. Стратегически продумывай ходы и будь внимателен: потерять очки и проиграть легко. Требуется регистрация по телефону: 46-84-09.
Когда: 1 июня в 19:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: по тарифам тайм-кафе
Тебя ждёт комплекс «Приветствие солнцу» с тюменскими преподавателями йоги и гонг-медитация. С собой нужно взять: коврик, покрывало, плед для йоги; удобная одежда для практики; вода, чай/термосы. Благотворительные пожертвования пойдут на реализацию нового экологического проекта для насекомых — городских диких пчёл и шмелей.
Когда: 2 июня с 11:00
Где: яблоневая роща за Технопарком
Стоимость: 500 рублей
Мехенди — это роспись по телу, которая, в отличие от татуировки, держится всего несколько недель, является безвредной и не успевает надоесть. Теперь можно не ехать в Индию или Марокко, чтобы сделать себе мехенди. Достаточно посетить этот мастер-класс и даже научиться делать мехенди самому. Требется запись по телефону: 46-84-09.
Когда: 2 июня в 13:00
Где: тайм-кафе «Пятый угол» (ул. Республики, 5а)
Стоимость: 480 рублей
«Drum Beat» — это концерт среди учеников Школы игры на барабанах «Back Beat». Каждый ученик выходит на сцену и играет свою подготовленную композицию. Разные стили и направления.
Телефон для справок 8-902-812-30-24.
Когда: 2 июня в 16:00
Где: ДК «Торфяник» (ул. Малышева, 26)
Стоимость: 150 рублей
Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег… Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить «на всю катушку»!
Но не тут-то было — вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия, а хуже того — пара корыстных друзей, двое странных полицейских, один неугомонный таксист и собственно — наемный убийца. И тут начинается невероятный каскад смешных и нелепых ситуаций!
Когда: 2 июня в 18:00
Где: Тюменский драматический театр (ул. Республики, 129)
Стоимость: 200 — 1000 рублей