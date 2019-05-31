Как сделать так, чтобы лето в Тюмени не стало сплошным Summertime Sadness. Афиша

Однажды один обычный мальчик вдруг заявил папе, что больше не любит его. И ушел из дома. Почему это произошло? А где была мама? Почему обрывается связь между родителем и ребенком, а потом ее так непросто восстановить? К чему могут привести эти неосторожно сказанные слова? Почему мы не замечаем своего счастья, когда оно уже рядом с нами и постоянно ищем его где-то далеко? И где можно взять нового папу напрокат совершенно бесплатно?