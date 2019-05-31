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Известные актеры на встрече со зрителями представят новую комедию

31 мая 2019, 12:36
Фото: premiercinema.ru
5 июня Анна Чурина и Филипп Рейнгхардт лично презентуют картину «Я не такой, я не такая» в кинотеатре «Премьер»
Сюжет
Тюмень

Доверие изживает себя, как основа формирования семьи и взаимоотношений между людьми. Показав эти проблемы современного общества в яркой и ироничной форме, создатели картины ставят перед собой основную задачу – подчеркнуть незыблемость таких понятий как Вера, Надежда и Любовь.

Три подруги - Вера, Люба и Надя встречаются в загородном доме, чтобы отметить помолвку Нади, но во время празднования они узнают, что их любимые мужчины пользуются услугами одной и той же проститутки.

И кажется, что женский идеальный мир разрушен навсегда. Отчаявшись, девушки решаются вызвать разлучницу на дом под видом клиенток, и девичник обретает совершенно неожиданный поворот.

Официально картина выходит в прокат 13 июня 2019 года.

Что: Презентация и показ фильма «Я не такой, я не такая»

Где: ТРЦ «Премьер, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63

Когда: 5 июня

19.00 - Презентация фильма. Фото/Автограф сессия с гостями.

19.45 - Показ фильма

Возрастное ограничение: +16

Купить билеты можно в кассах кинотеатра или онлайн

#Новости#Тюмень#Ирина Швецова#Культура
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