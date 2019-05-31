Известные актеры на встрече со зрителями представят новую комедию

Доверие изживает себя, как основа формирования семьи и взаимоотношений между людьми. Показав эти проблемы современного общества в яркой и ироничной форме, создатели картины ставят перед собой основную задачу – подчеркнуть незыблемость таких понятий как Вера, Надежда и Любовь.
Три подруги - Вера, Люба и Надя встречаются в загородном доме, чтобы отметить помолвку Нади, но во время празднования они узнают, что их любимые мужчины пользуются услугами одной и той же проститутки.
И кажется, что женский идеальный мир разрушен навсегда. Отчаявшись, девушки решаются вызвать разлучницу на дом под видом клиенток, и девичник обретает совершенно неожиданный поворот.
Официально картина выходит в прокат 13 июня 2019 года.
Что: Презентация и показ фильма «Я не такой, я не такая»
Где: ТРЦ «Премьер, ул. 50 лет ВЛКСМ, 63
Когда: 5 июня
19.00 - Презентация фильма. Фото/Автограф сессия с гостями.
19.45 - Показ фильма
Возрастное ограничение: +16