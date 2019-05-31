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Гроза и сильный ветер ожидается в Тюмени 31 мая

31 мая 2019, 04:27
Фото: pixabay.com
Сегодня, 31 мая, в Тюмени ожидается резкое ухудшение погодных условий.

В настоящее время в Тюмени солнечная погода, температура составляет 18 градусов тепла, однако к вечеру жителей областной столицы ожидает дождь, гроза и сильный ветер.

К 11 часам воздух в областной столице прогреется до 22 градусов тепла, в это же время начнется небольшой дождь, гроза, усиление ветра до 13 метров в секунду. В 14 часов в Тюмени будет 26 градусов тепла.

Дождь усилится к 17 часам, тогда же в Тюмени температура воздуха составит 22 градуса тепла. По прогнозам синоптиков, дождь в Тюмени закончится лишь к 2 часам ночи 1 июня.

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