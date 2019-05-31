Долги «Связного» могут привести компанию к банкротству

Компания ВТБ решила «протянуть руку помощи» своему партнеру, и перевела 2,5 миллиарда рублей на счет АО «Связной логистика». Это был аванс за вознаграждение по агентскому договору, где было сказано, что агент должен в первом квартале заключить договоры страхования на сумму один миллиард рублей. Однако «Связному» не удалось выполнить эти требования.