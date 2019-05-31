Долги «Связного» могут привести компанию к банкротству

«ВТБ Страхование» начало активно требовать возврата долга после того, как «Связной» не выполнил свои обязательства, прописанные в договоре. Стало известно, что компания выплачивала страховые премии физических лиц не в полном объеме. В январе-феврале текущего года сумма отработанного агентского вознаграждения достигла 420 миллионов рублей. Об этом пишет 1prime.ru.
Четыре года назад между «ВТБ Страхование» и АО «Связной Логистика» был подписан агентский договор, который наделил последнего статусом агента и полномочиями продавать полисы ВТБ. Страховые премии (за вычетом вознаграждения) требовалось перечислять на счет компании-страховщика.
Вскоре начался процесс объединения «Связного» с «Евросетью», принадлежащей «Мегафону». После завершения сделки, «Связной» стал владельцем и активов, и долгов «Евросети». В соответствии с данными Росстата, на конец 2017 года задолженность компании превышала 33 миллиарда рублей.
Компания ВТБ решила «протянуть руку помощи» своему партнеру, и перевела 2,5 миллиарда рублей на счет АО «Связной логистика». Это был аванс за вознаграждение по агентскому договору, где было сказано, что агент должен в первом квартале заключить договоры страхования на сумму один миллиард рублей. Однако «Связному» не удалось выполнить эти требования.
С учетом текущих обстоятельств «ВТБ Страхование» потребовало вернуть аванса с учетом штрафа в размере 8% за период использования средств. Если долг не будет погашен, то компания ВТБ будет решать проблему в судебном порядке.
По мнению экспертов, судебный иск может негативно отразиться на репутации новой компании, которая появилась после слияния «Связного» с «Евросетью». Кроме того, судебные тяжбы могут привести к проблемам с перекредитованием ритейлера. Для АО «Связной логистика» самый удачный вариант – попытаться мирно решить проблему. Возможно, компании удастся договориться с партнером и изменить условия сотрудничества.