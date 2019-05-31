Для борьбы с инвазионным борщевиком начали использовать дроны-опрыскиватели

По словам специалистов, первые результаты прецизионного нанесения гербицидов с помощью дронов-опрыскивателей на основе дистанционного распознавания образа вредоносных растений оказались обнадеживающими, однако результаты испытаний станут известны только в конце полевого сезона.
По словам проректора по науке и международным связям ТюмГУ Андрея Толстикова, появление и быстрое расселение на новых территориях (и акваториях) видов-вселенцев, это глобальная проблема. Она наблюдается не только в Тюменской области, но и на всей территории страны.
Борщевик Сосновского - опасное зонтичное растений, вызывающее тяжелые ожоги на коже.