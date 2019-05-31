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Для борьбы с инвазионным борщевиком начали использовать дроны-опрыскиватели

31 мая 2019, 06:57
Фото: pixabay.com
В подмосковном Наро-Фоминске испытали роботизированные системы, распознающие образы растения борщевика и дроны-опрыскиватели. Участие в нем приняли и исследователи Института X-BIO ТюмГУ.
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Тюмень

По словам специалистов, первые результаты прецизионного нанесения гербицидов с помощью дронов-опрыскивателей на основе дистанционного распознавания образа вредоносных растений оказались обнадеживающими, однако результаты испытаний станут известны только в конце полевого сезона.

По словам проректора по науке и международным связям ТюмГУ Андрея Толстикова, появление и быстрое расселение на новых территориях (и акваториях) видов-вселенцев, это глобальная проблема. Она наблюдается не только в Тюменской области, но и на всей территории страны.

Борщевик Сосновского - опасное зонтичное растений, вызывающее тяжелые ожоги на коже.

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#Новости#Тюменская область#Растения#Тюмень#Наиль Каримов#Общество
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