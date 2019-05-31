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Девушка выманила у 29-летнего тюменца 200 тыс. рублей. Ее задержали полицейские

31 мая 2019, 02:00
Фото: pixabay.com
Тюменские сотрудники МВД задержали девушку, которая под предлогом займа на лечение выманила у знакомого 200 тыс. рублей.
Сюжет
Тюмень

В полицию города обратился 29-летний местный житель. Он сообщил, что отдал своей новой знакомой большую сумму денег. С девушкой он познакомился в социальных сетях.

С марта 2018 года и до января 2019 девушка просила молодого человека деньги на лечение родственников. Сначала ей было нужно 500 тыс. рублей, далее 70 тыс.

Вскоре он узнал, что тюменка его обманывала и никаких операций родственникам не требовалось. Он потребовал вернуть часть суммы в размере 200 тыс. на что получил отказ.

В ходе работы по данному заявлению сотрудники полиции задержали 21-летнюю злоумышленницу. Арест прошел на одной из квартир в Тюмени, которую снимала девушка. В настоящее время возбуждено уголовное едло по факту мошенничества.

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