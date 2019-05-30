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В Тюменской области строители планируют построить 1,5 млн кв. м. жилья в 2019 году

30 мая 2019, 13:15
Фото: ВКонтакте
В Тюменской области ожидается увеличение темпов строительства жилых квартир и домов. В 2019 году увеличение показателя может составить 17%.

В ходе доклада о развитии экономики региона в облдуме отмечено, что в России около 5 млн семей должны улучшать свои жилищные условия каждый год. В 2018 году в Тюменской области строительные организации и частники ввели в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья. Это почти на 8% больше, чем было запланировано. Из этого количества 37% жилых построек имеют статус индивидуального жилья.

В текущем году к вводу запланировано 1,5 млн квадратных метров.

Факторами развития жилищного строительства в регионе являются: развитие инженерной инфраструктуры, снижение сроков административных процедур и согласований, развитие ипотечного рынка в регионе.

Отмечается, что в рамках жилищных программ 2,6 тыс жителей области улучшили свои условия проживания.

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