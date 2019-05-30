В Тюменской области строители планируют построить 1,5 млн кв. м. жилья в 2019 году

В ходе доклада о развитии экономики региона в облдуме отмечено, что в России около 5 млн семей должны улучшать свои жилищные условия каждый год. В 2018 году в Тюменской области строительные организации и частники ввели в эксплуатацию 1,3 млн квадратных метров жилья. Это почти на 8% больше, чем было запланировано. Из этого количества 37% жилых построек имеют статус индивидуального жилья.
В текущем году к вводу запланировано 1,5 млн квадратных метров.
Факторами развития жилищного строительства в регионе являются: развитие инженерной инфраструктуры, снижение сроков административных процедур и согласований, развитие ипотечного рынка в регионе.
Отмечается, что в рамках жилищных программ 2,6 тыс жителей области улучшили свои условия проживания.