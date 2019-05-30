В Тюмень пришел День феминизма

«Сексизм - это нормативная система, и женщины ее тоже воспроизводят. Открещивание от других женщин, попытки приблизиться к мужчинам и быть «своей» и «нитакой» - это все из-за сексизма и отношения женщин друг к другу, как к конкуренткам. Конечно, это все делается неосознанно. Это мы сейчас пришли, проанализировали всю эту кучу сложных норм и человеческих взаимодействий и сказали: «Окей, это вот такая система», описали ее, а люди же просто этим живут и не рефлексируют».