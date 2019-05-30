В Тюмень пришел День феминизма

Если вы не читали библию феминизма – книгу Симоны де Бовуар «Второй пол» - то сегодня как раз удобный случай устранить этот пробел.
Книга, написана в середине прошлого века философом Симоной де Бовуар, рассказывает об обращении с женщинами на протяжении человеческой истории. И не без оснований рассматривается как один из основных философских трудов феминистского направления и как отправная точка феминизма второй волны. Ватикан включил её в «Индекс запрещённых книг».
Наивные люди уверены, что равенство полов давно достигнуто, однако это не соответствует действительности. Наличие «чисто женских» обязанностей, обвинение жертв насилия, требования общества следовать стандартам красоты и открытый сексизм – это только часть признаков дискриминации слабого пола. Для привлечения к ним внимания мировой общественности и был учрежден Международный день феминизма.
Движение за равноправие женщин и мужчин возникло в 1960-х годах, тогда же и родилась идея создания праздника.
Дату 30 мая выбрали неслучайно – в этот день была казнена Жанна д’Арк. Она в свое время превзошла многих мужчин в вопросах дипломатии и военном деле. Эта легендарная женщина, которую также называли Орлеанской девой, управляла французским войском в Столетнюю войну. Затем она попала к бургундцам и была сожжена на костре как еретичка.
Феминизм - это про сильных женщин, которые знают, чего хотят. Это не про возвышение женщин за счет принижения мужчин.
Американская певица и актриса Майли Сайрус считает, что быть феминисткой - это значит быть смелой. «Я чувствую себя феминисткой, потому что говорю женщинам, что не надо ничего бояться», - говорит поп-исполнительница.
Анджелина Джоли помогает одной из самых незащищенных групп женщин в мире. В своих публичных выступлениях уделяет особое внимание вопросу сексуального насилия в зонах военных конфликтов и необходимости помощи его жертвам. В 2013 году Джоли публично поделилась своим решением сделать двойную мастэктомию из-за генетически обусловленной высокой вероятности развития рака груди. По ее словам, решение сделало ее сильнее как женщину. Актриса призвала других представительниц слабого пола не стесняться делиться своими историями болезни и победы над ней.
Феминизм стал одним из важных вопросов предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году, когда она сражалась за пост президента США. Клинтон использовала свой же лозунг, впервые озвученный в 1995 году: «Права женщин — это права человека». Но тогда поддержали другого парня, по версии СМИ записанного на видео с проститутками в одном из отелей Москвы.
Одна из самых известных феминисток в России - писательница Мария Арбатова. Она считает, что сексуальность взрослого человека принадлежит только ему, а главная задача феминизма - защита женщин от насилия, поскольку по ее убеждению общество рассматривает их «как кусок мяса, который можно выгодно продать в брак».
Есть сторонники феминизма и среди мужчин, например, канадский актер Райан Гослинг считает, что женщины лучше сильной половины человечества. В детстве звезду кинематографа воспитывали мама и сестра, которые, по словам Гослинга, сделали его лучше.
Актер в одном из интервью говорил о превосходстве женщин, заметив женскую силу и развитие. Райан отметил, что его дом будет всю жизнь наполнен женщинами.
Еще одна яркая представительница российского феминизма Ника «nixelpixel» Водвуд в одном из интервью сказала:
«Сексизм - это нормативная система, и женщины ее тоже воспроизводят. Открещивание от других женщин, попытки приблизиться к мужчинам и быть «своей» и «нитакой» - это все из-за сексизма и отношения женщин друг к другу, как к конкуренткам. Конечно, это все делается неосознанно. Это мы сейчас пришли, проанализировали всю эту кучу сложных норм и человеческих взаимодействий и сказали: «Окей, это вот такая система», описали ее, а люди же просто этим живут и не рефлексируют».