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В Подмосковье разгорелся скандал вокруг потребительских кооперативов

30 мая 2019, 19:35
Фото: mspk.ru
В подмосковном Красногорске пайщики не доверяют председателю Московского Союза потребкооперации (МСПК) Вячеславу Губину.

Недавно в газете «Труд» была размещена статья, в которой рассказывается, что третьи лица отчуждают активы подмосковных потребительских обществ. Написано, что МСПК под руководством Вячеслава Губина использует мошеннические схемы, чтобы вывести активы и продать их.

Губин переводит собственность, принадлежащую районным кооперативам, на областной уровень, а потом выгодно продает ее, рассказали пайщики. Они подсчитали, что за два года председатель потратил 25 миллионов рублей на покупку трех элитных автомобилей, среди которых есть Mercedes-Benz Maybach.

Работники Красногорского райпо боятся, что их активы также будут захвачены. Они находятся рядом с Москвой и являются желанной целью для рейдеров.

Глава Красногорского ПК Анатолий Гречкосий заявил, что в 2018 году кооператив получил письмо с просьбой сделать юридическое лицо МСПК членом ПК и ввести его в совет представителя областного Союза. Вероятно, МСПК хотел контролировать собрание пайщиков и иметь возможность напрямую оказывать влияние на многомиллионные проекты.

Газета «Труд» приводит пример, который является подтверждением опасений сотрудников Красногорского райпо. В 2007 году Губин был главой Люберецкого райпотребсоюза, куда входило пять потребительских обществ. Тогда у организации было 47 объектов недвижимости, из которых 41 магазин. Спустя 10 лет, когда было присоединено имущество еще от двух районов, у райпотребсоюза остался только один земельный участок и пять нежилых помещений.

Странно, как Губин, имея такой послужной список, смог стать главой московского Союза. Ему удалось получить высокую должность, несмотря на внимание правоохранителей и исключение из фракции «Единая Россия». Когда Губин возглавил Союз, оттуда были уволены тысячи работников потребкооперации МО. Если ранее система МСПК насчитывала 1350 магазинов, то сегодня из только 498. В прошлом году в Коробовском потребительском обществе, которое находится в Шатурском районе, были проданы и списаны 27 магазинов.

Не один только Красногорск недоволен работой МСПК. Союза собираются покинуть Химкинское, Ступинское, Красногорское, Серпуховское и Наро-Фоминское райпо. Районные райпо тоже планируют отсоединиться, потому что боятся разделить участь тех, кто пострадал от действий МСПК.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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