В Подмосковье разгорелся скандал вокруг потребительских кооперативов

Газета «Труд» приводит пример, который является подтверждением опасений сотрудников Красногорского райпо. В 2007 году Губин был главой Люберецкого райпотребсоюза, куда входило пять потребительских обществ. Тогда у организации было 47 объектов недвижимости, из которых 41 магазин. Спустя 10 лет, когда было присоединено имущество еще от двух районов, у райпотребсоюза остался только один земельный участок и пять нежилых помещений.