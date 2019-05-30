В 2019 году каждый третий открытый вклад – «Я успешен»

«С начала года каждый третий открываемый вклад – это вклад «Я успешен». Условия вклада «Я успешен» разрешают снимать и пополнять его в течение всего срока действия, а дистанционный доступ к счету позволяет снять нужную сумму с вклада в любой момент, когда понадобились деньги, даже если эта сумма – 100 рублей. На оставшуюся сумму на счете продолжают начисляться проценты. Например, заемщикам я могу дать такой совет. До даты платежа по графику храните сумму платежа по кредиту на вкладе «Я успешен». Это позволит вам в течение года дополнительно заработать небольшую сумму, которую можно будет потратить на свои нужды. Напоминаю, открыть вклад можно любым удобным для вас способом: в банкомате, в личном кабинете бесплатного сервиса «Интернет-Банк» или в отделении банка», – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.