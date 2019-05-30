В 2019 году каждый третий открытый вклад – «Я успешен»

Запсибкомбанк предлагает разные возможности вкладов, из которых каждый может выбрать наиболее подходящий по целям. Например, если вы хотите получать доход со свободных средств или не готовы откладывать деньги на продолжительный срок, то уже сегодня можно открыть вклад «Я успешен» по привлекательной ставке – 6% годовых. С «Я успешен» вы получаете доход каждый день на ту сумму, которая хранится на вашем счете.
«С начала года каждый третий открываемый вклад – это вклад «Я успешен». Условия вклада «Я успешен» разрешают снимать и пополнять его в течение всего срока действия, а дистанционный доступ к счету позволяет снять нужную сумму с вклада в любой момент, когда понадобились деньги, даже если эта сумма – 100 рублей. На оставшуюся сумму на счете продолжают начисляться проценты. Например, заемщикам я могу дать такой совет. До даты платежа по графику храните сумму платежа по кредиту на вкладе «Я успешен». Это позволит вам в течение года дополнительно заработать небольшую сумму, которую можно будет потратить на свои нужды. Напоминаю, открыть вклад можно любым удобным для вас способом: в банкомате, в личном кабинете бесплатного сервиса «Интернет-Банк» или в отделении банка», – прокомментировал директор Дирекции розничного бизнеса Иван Бочарников.