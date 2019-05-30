Тюменский губернатор Моор высказался относительно ситуации с Антипинским НПЗ

Первым тему поднял депутат Юрий Юхневич. Как отметил народный избранник, его беспокоит ситуация с банкротством Антипинского НПЗ, одного из крупнейших налогоплательщиков бюджета нашего региона, которому депутаты неоднократно представляли многомиллиардные льготы. Сумма задолженности предприятия перед кредиторами составляет 346 млрд рублей, что больше двух годовых бюджетов Тюменской области.
«Ситуация возникла не вчера. Еще в прошлом году были перебои с поставкой сырья. Есть ли у правительства прогнозы, как отразится на инвестиционном климате и на экономике?» — спросил он у главы региона.
Моор отметил, что ситуация вокруг АНПЗ заслуживает внимания. При этом, по его словам, это еще не означает, что завод перестанет функционировать. Он также заявил, что сейчас у инвесторов есть интерес к заводу.
«Завод современный, завод эффективный. Единственно, возможно, его проблема в том, что в современных условиях тяжело выживать независимым НПЗ. Более комфортно себя чувствуют НПЗ, которые входят в вертикально-интегрированные компании», — пояснил Александр Моор.
Он также добавил, что недавно общался с руководителем завода. «У них есть планы по восстановлению нефтепереработки буквально до 1 июля». Моор уверен, что Сбербанк в переговорах с потенциальными инвесторами выберет наиболее эффективного. «Мы будем за этим процессом следить», — пообещал он.
При этом глава региона не стал делать публичные прогнозы, но, по его уверениям, предприятие интересно и крупным компаниям, и частным инвесторам. Губернатор Тюменской области надеется, что летом переговоры завершается.
«Безусловно, мы заинтересованы и будем делать все, чтобы сохранить действующее предприятие с рабочим коллективом и сохранить экономический субъект на территории нашей области», — добавил Александр Моор.