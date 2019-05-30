Цифровое ТВ в Тюмени: телегид по сервисам

Следующим техническим нововведением стало цифровое телевидение, которое в разы улучшило качество картинки. Что сегодня предпочитают смотреть пользователи платного телевидения, и какие возможности открываются перед зрителями? «Ростелеком», МТС, Билайн и Дом.ру – мы сравнили услуги четырех операторов цифрового ТВ в областной столице, чтобы помочь вам выбрать самый удобный вариант.
1. Сколько каналов вам предложат?
У каждого из операторов широкая линейка предложений с разным числом каналов. Лидер по количеству здесь «Ростелеком»: в самом обширном цифровом телепакете оператора их 270, включая достойный выбор каналов с кино, сериалами, музыкой, спортом, детских, познавательных и каналов для взрослых. На втором месте по числу каналов Билайн: их в максимальном пакете 195. На третьем компания Дом.ру, которая предлагает пользователям 193 канала. И завершает список МТС (164 канала).
2. Сколько стоит дополнительное оборудование и подключение?
Дополнительное оборудование требуется при подключении у любого из операторов. Правда, правила предоставления оборудования у всех разные. Так в МТС аренда оборудования будет стоить от 110 рублей в месяц, в «Ростелекоме» - 100 рублей в месяц, в Дом.ру - 80 рублей. А Билайн выдает своим абонентам приставку бесплатно. Подключение бесплатно у всех. Все операторы обещают «подцепить» вас к цифровому телевидению в течение суток после обращения, однако, могут быть небольшие поправки на район вашего проживания.
Одним из важнейших критериев при выборе оператора цифрового телевидения является количество предлагаемых оператором каналов. Больше всего каналов – 270 – в Тюмени предлагает «Ростелеком».
3. Какие дополнительные услуги могут предложить операторы?
Телевидение с хорошим оператором имеет массу преимуществ не только за счет большего числа каналов и качества картинки, но и благодаря возможности пользоваться дополнительными услугами. Но чтобы брать кино из видеопроката, петь в караоке или, скажем, записывать или ставить сериал на паузу, у вас должно быть не простое телевидение, а цифровое интерактивное. Одна из самых востребованных услуг у тюменцев – управление просмотром. С ним можно отвлечься на звонок и поставить эфир на паузу или посмотреть эпизод из захватывающего блокбастера еще и еще раз, перемотав на нужный момент. Запись программ или перемотка пропущенных передач доступна абонентам МТС, «Ростелеком» и Билайн. Однако услугу управления просмотром не предоставляет Дом ру. Весьма привлекательна и услуга видеопроката (вы можете за дополнительную плату взять на вечерок практически любой фильм в библиотеке оператора в HD качестве). Например, в видеопрокате «Ростелекома» более 3000 тысяч фильмов самых разных жанров – от киноклассики до премьерных новинок. Причем многие новинки кино появляются в коллекции сервиса практически сразу после проката на больших экранах. Онлайн-кинотеатры есть у всех операторов. Еще один востребованный среди тюменских мамочек сервис - родительский контроль. Вы выбираете из перечня каналов те, которые разрешаете смотреть детям без вашего присутствия (адекватные мультики, передачи о животных и т.п.) и ставите пароль. Без его введения наследники не смогут смотреть ужастики или, ни дай Бог, не заглянут на взрослые каналы. Эта услуга есть у всех операторов, кроме Дом.ру. Караоке нет у Билайн и Дом.ру. А вот с «Ростелеком»ом и МТС напоетесь вдоволь. Возможность смотреть ТВ с любого устройства, будь то планшет, смартфон или другой гаджет, также предоставляет каждый оператор. Идеальный вариант - мультимедийная платформа Wink. Достаточно установить приложение Wink, и можно смотреть любимое кино и телесериалы на любых устройствах. А еще пользователь может поставить на паузу фильм который он смотрел по телевизору и продолжить просмотр с того же момента, но уже в другом месте и на любом другом устройстве, на котором установлено приложение Wink. Здорово, когда помимо мультиков, кино и сериалов на платформе есть образовательное видео, а также полезная информация о здоровье, для молодых мам и детей, оприроде и путешествиях. Для тех, кто постоянно развивается, доступны разные курсы повышения личности. Подключение такой платформы предлагает «Ростелеком».
Современное интерактивное телевидение – это просмотр программ, кино и мультиков на любых устройствах и в любое удобное время, а также обучение. Возможности вашего домашнего ТВ станут гораздо шире с платформой Wink.
4. Цена вопроса?
Каждый оператор при подключении цифрового телевидения предлагает широкую линейку тарифов. Цена зависит от комбинации выбранных вами услуг: чаще это такие параметры как количество каналов и скорость интернета. Дабы не путать вас, мы перечислим лишь самые простые и недорогие тарифы подключения к «цифре», с которых в компаниях начинается отсчет: Дом. ру – от 295 рублей, МТС – от 310 рублей, «Ростелеком» – от 320 рублей, Билайн – от 465 рублей.
5. А бонусы будут?
Будут! Каждый оператор цифрового ТВ в гонке за клиента предлагает скидки и изобретает новые предложения, которые помогут сэкономить на пользовании услугами связи. Так, к примеру, у МТС есть пакет, предлагающий безлимит, тысячу с хвостиком смс и минут на телефон оператора при подключении ТВ и интернета. Цена вопроса – 750 рублей в месяц. Программа лояльности «Бонус» есть и в «Ростелекоме». Ее участники могут обменять баллы на фильмы из видеопроката и пакеты телеканалов «Твое кино», «VIP», «Матч.Футбол» и другие. А можно воспользоваться предложениями партнеров «Ростелеком» и получить электронные книги, скидки в интернет-магазинах, купоны на ювелирные украшения. Участники бонусной программы получают первые баллы уже за регистрацию. Также оператор предлагаем своим абонентам пакетные подключения, с которыми можно очень сэкономить. Так, например, за 1000 рублей в месяц можно получить Домашний интернет в комплекте с антивирусом и родительским контролем, Интерактивное ТВ с большим выбором ТВ-каналов, сериалов и мультфильмов. Плюс мобильная связь для всей семьи в подарок. Сезон весьма привлекательных скидок на момент написания этого обзора был замечен у Билайн: «цифру» на 156 каналов плюс интернет отдавали за 300 рублей в месяц. Повыше цены у Дом.ру: 880 рублей в месяц за интернет скоростью за 100 мегабит в секунду и 151 телеканал.
Информация о ценах и услугах предоставлена специалистами горячих линий упомянутых в тексте операторов и действительна на момент публикации.