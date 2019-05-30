Цифровое ТВ в Тюмени: телегид по сервисам

Телевидение с хорошим оператором имеет массу преимуществ не только за счет большего числа каналов и качества картинки, но и благодаря возможности пользоваться дополнительными услугами. Но чтобы брать кино из видеопроката, петь в караоке или, скажем, записывать или ставить сериал на паузу, у вас должно быть не простое телевидение, а цифровое интерактивное. Одна из самых востребованных услуг у тюменцев – управление просмотром. С ним можно отвлечься на звонок и поставить эфир на паузу или посмотреть эпизод из захватывающего блокбастера еще и еще раз, перемотав на нужный момент. Запись программ или перемотка пропущенных передач доступна абонентам МТС, «Ростелеком» и Билайн. Однако услугу управления просмотром не предоставляет Дом ру. Весьма привлекательна и услуга видеопроката (вы можете за дополнительную плату взять на вечерок практически любой фильм в библиотеке оператора в HD качестве). Например, в видеопрокате «Ростелекома» более 3000 тысяч фильмов самых разных жанров – от киноклассики до премьерных новинок. Причем многие новинки кино появляются в коллекции сервиса практически сразу после проката на больших экранах. Онлайн-кинотеатры есть у всех операторов. Еще один востребованный среди тюменских мамочек сервис - родительский контроль. Вы выбираете из перечня каналов те, которые разрешаете смотреть детям без вашего присутствия (адекватные мультики, передачи о животных и т.п.) и ставите пароль. Без его введения наследники не смогут смотреть ужастики или, ни дай Бог, не заглянут на взрослые каналы. Эта услуга есть у всех операторов, кроме Дом.ру. Караоке нет у Билайн и Дом.ру. А вот с «Ростелеком»ом и МТС напоетесь вдоволь. Возможность смотреть ТВ с любого устройства, будь то планшет, смартфон или другой гаджет, также предоставляет каждый оператор. Идеальный вариант - мультимедийная платформа Wink. Достаточно установить приложение Wink, и можно смотреть любимое кино и телесериалы на любых устройствах. А еще пользователь может поставить на паузу фильм который он смотрел по телевизору и продолжить просмотр с того же момента, но уже в другом месте и на любом другом устройстве, на котором установлено приложение Wink. Здорово, когда помимо мультиков, кино и сериалов на платформе есть образовательное видео, а также полезная информация о здоровье, для молодых мам и детей, оприроде и путешествиях. Для тех, кто постоянно развивается, доступны разные курсы повышения личности. Подключение такой платформы предлагает «Ростелеком».