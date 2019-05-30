Шекспировская трагедия разыгрывается на суде в Тольятти

По данным gazeta-ps.ru, Комсомольский суд Тольятти продолжает рассмотрение дела бывших руководителей ТОАЗа, обвиняемых в хищении продукции в крупном размере. Эксперты не исключают, что московская компания «Уралхим» сфабриковала дело и инициировала уголовное преследование, чтобы прибрать к рукам «Тольяттиазот».
В суде идут прения сторон. Адвокат Денис Симачев рассказал, что происходящее похоже на пьесу Шекспира «Много шума из ничего». А началось все с того, что компания «Уралхим» обратилась в правоохранительные органы и попросила завести уголовное дело на экс-руководителей ТОАЗа, которые могли похитить продукцию и продать ее по заниженной цене.
Несмотря на то, что материалы уголовного дела состоят из 500 томов, никто так и не доказал, что подсудимые виновны в том, что им предъявляют.
В ходе судебного процесса выяснилось, что швейцарская компания «Нитрохем Дистрибюшн» купила у ТОАЗ продукцию по рыночной цене – это подтверждает выручка в размере 65,5 миллиардов рублей. Однако компания «Уралхим» отстаивает свою версию: после продажи удобрений «Тольяттиазот» остался без прибыли и экономил на всем. На недавно прошедшей пресс-конференции адвокат обвиняемых Гофштейн опроверг версию «Уралхима» и заявил, что у завода были деньги на модернизацию производства, выплату зарплат работникам, а также отчисление дивидендов и налогов в бюджет Самарской области.
На суде адвокат Симачев рассказал, что электронный документ с обвинениями в адрес ТОАЗ отправила московская компания. Судя по тексту, его писал не следователь, а потерпевший, так как в заключении есть множество юридических ошибок, нарушающих законодательные нормы. Даже если поверить в версию «Уралхима», то по закону экс-руководители ТОАЗа не должны проходить обвиняемыми по статье «мошенничество в особо крупном размере», которую на них повесили. Однако мошенничество предполагает хищение средств потерпевшего, а «Тольяттиазот» продавал удобрения швейцарской компании, а средства от сделок поступали на счета предприятия
Обвинению не удалось установить компании, которые потом якобы перепродавали похищенную продукцию, и цену, по которой она реализовывалась. Получается, что состав преступления отсутствует, а обвинение руководствуется только предположениями.
Также адвокат рассказал, что Следственный комитет постоянно давил на ТОАЗ и его сотрудников. Стало известно, что старший следователь по особо важным делам СК РФ генерал-майор Михаил Туманов пытался завербовать коллегу Симачева, чтобы тот работал осведомителем и докладывал о планах адвоката. Услышав отказ, Туманов пригрозил завести уголовное дело против Симачева.
В январе текущего года группа правоохранителей, возглавляемая старшим следователем по особо важным делам СК генералом Тумановым, провела восемь обысков на объектах «Тольяттиазота». После обысков предприятие лишилось оригиналов учредительных документов Общества. Следователи надели наручники на 68-летнего оценщика Александр Коренченко и доставили его в Москву. Мужчина провел в СИЗО два месяца, но не дал на суде заключение, которое могло быть выгодно «Уралхиму» .
Туманов действовал в тот момент, когда президент РФ Владимир Путин выступал с посланием перед Федеральным Собранием (февраль 2019 года). В своей речи глава государства призывал прекратить “кошмарить бизнес” проверками и заводить на предпринимателей уголовные дела по необоснованным поводам.