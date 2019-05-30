Шекспировская трагедия разыгрывается на суде в Тольятти

На суде адвокат Симачев рассказал, что электронный документ с обвинениями в адрес ТОАЗ отправила московская компания. Судя по тексту, его писал не следователь, а потерпевший, так как в заключении есть множество юридических ошибок, нарушающих законодательные нормы. Даже если поверить в версию «Уралхима», то по закону экс-руководители ТОАЗа не должны проходить обвиняемыми по статье «мошенничество в особо крупном размере», которую на них повесили. Однако мошенничество предполагает хищение средств потерпевшего, а «Тольяттиазот» продавал удобрения швейцарской компании, а средства от сделок поступали на счета предприятия