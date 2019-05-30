Пятеро мужчин совершили двойное убийство в селе Упорово

Вечером 18 мая житель села Упорово ушел из дома и пропал без вести. В этот же день он позвонил своей сожительнице и испуганным голосом сообщил, что убили их общего знакомого, если он не сумеет скрыться, та же судьба ожидает и его. После этих слов связь прервалась.
В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти тело пропавшего мужчины со следами насильственной смерти. Его обнаружили в водоеме неподалеку от одной из деревень Упоровского района.
В ходе расследования удалось выяснить, что в день исчезновения мужчина поехал на встречу с друзьями для распития спиртных напитков. Во время застолья вспомнились старые обиды и возникла ссора, которая закончилась убийством первой жертвы. Второго мужчину фигуранты уголовного дела убили как ненужного свидетеля, чтобы скрыть следы совершенного преступления.
В настоящее время подозреваемые задержаны. На скамье подсудимых могут оказаться пять человек, четверо из которых ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы за различные преступления.
Расследование продолжается, устанавливается причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.