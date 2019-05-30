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Пятеро мужчин совершили двойное убийство в селе Упорово

30 мая 2019, 06:30
Фото: pixabay.com
В Тюменской области задержали пятерых мужчин, которых подозревают в двойном убийстве.
Сюжет
Тюмень

Вечером 18 мая житель села Упорово ушел из дома и пропал без вести. В этот же день он позвонил своей сожительнице и испуганным голосом сообщил, что убили их общего знакомого, если он не сумеет скрыться, та же судьба ожидает и его. После этих слов связь прервалась.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось найти тело пропавшего мужчины со следами насильственной смерти. Его обнаружили в водоеме неподалеку от одной из деревень Упоровского района.

В ходе расследования удалось выяснить, что в день исчезновения мужчина поехал на встречу с друзьями для распития спиртных напитков. Во время застолья вспомнились старые обиды и возникла ссора, которая закончилась убийством первой жертвы. Второго мужчину фигуранты уголовного дела убили как ненужного свидетеля, чтобы скрыть следы совершенного преступления.

В настоящее время подозреваемые задержаны. На скамье подсудимых могут оказаться пять человек, четверо из которых ранее уже отбывали наказание в местах лишения свободы за различные преступления.

Расследование продолжается, устанавливается причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.

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