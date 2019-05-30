Пятеро мужчин совершили двойное убийство в селе Упорово

Вечером 18 мая житель села Упорово ушел из дома и пропал без вести. В этот же день он позвонил своей сожительнице и испуганным голосом сообщил, что убили их общего знакомого, если он не сумеет скрыться, та же судьба ожидает и его. После этих слов связь прервалась.