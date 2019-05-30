nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Полицейские смогли вернуть тюменцу угнанный Jaguar XJ Long

30 мая 2019, 10:24
Фото: pixabay.com
Полицейские Тюменского района совместно с сотрудниками из Челябинска смогли вернуть жителю Тюмени автомобиль Jaguar XJ Long стоимостью 4,5 млн рублей.
Сюжет
Тюмень

Сообщается, что машина была угнана в 2017 году. Оказалось, что в момент преступления транспортное средство было открыто. В салоне находились ключи и вещи потерпевшего. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось.

В 2019 году стражи правопорядка установили, что к угону может быть причастен 35-летний житель Копейска. Его удалось задержать, а машина возвращена в Тюмень. На данный момент полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.

Сотрудники МВД отметили, что Jaguar большую часть времени простоял в гараже и практически не использовался. Злоумышленник сменил номера машины и смог перегнать её в Челябинскую область.

Материалы по теме
В Тюмени участник ОПГ получил реальный срок за угоны машин
#Новости#Угоны машин#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25