Полицейские смогли вернуть тюменцу угнанный Jaguar XJ Long

Сообщается, что машина была угнана в 2017 году. Оказалось, что в момент преступления транспортное средство было открыто. В салоне находились ключи и вещи потерпевшего. Задержать злоумышленника по горячим следам не удалось.
В 2019 году стражи правопорядка установили, что к угону может быть причастен 35-летний житель Копейска. Его удалось задержать, а машина возвращена в Тюмень. На данный момент полицейские проверяют подозреваемого на причастность к аналогичным преступлениям.
Сотрудники МВД отметили, что Jaguar большую часть времени простоял в гараже и практически не использовался. Злоумышленник сменил номера машины и смог перегнать её в Челябинскую область.