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На реставрацию исторических зданий Тобольска потратят миллионы рублей

30 мая 2019, 04:29
Фото: pixabay.com
В нижнем посаде Тобольска планируют создать туристическую архитектурно-историческую зону. На эти цели выделят почти 140 млн рублей.

На эти средства планируют провести реконструкцию Базарной площади, зданий, которые располагаются за ней, создать пешеходную зону на улице Мира.

Из 140 млн рублей, которые планируют потратить на реставрацию, 85 млн рублей поступят из федерального бюджета, заявил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев.

Также он добавил, что реализация данного проекта будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса в Тобольске, тем более, что приведенные в порядок здания и территории можно использовать под музеи, сувенирные лавки, ремесленные мастерские, точки общепита.

Впрочем, как заметил губернатор региона Александр Моор, данную концепцию еще нужно обсудить с жителями Тобольска, чтобы объекты были интересны не только туристам, но и местным жителям.

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