На диспетчерской станции «Сибнефтепровода» ввели карантин по бешенству

Карантин будет действовать с 27 мая по 29 июля 2019 года. В постановлении губернатора сказано, что в период ограничительных мероприятий запрещена торговля домашними животными и проведение выставок кошек и собак, а также их вывоз за пределы территории подстанции. В том числе и отлов диких животных для их отправки в зоопарки и расселения в других районах.
Ситуацию для «Нашего города» прокомментировал начальник управления ветеринарии Тюменской области Вадим Шульц.
«На эту станцию зашла лиса, ее убили. Оказалось, что лиса больна бешенством, в связи с этим и были введены ограничительные мероприятия. Пусть там, на территории и не содержат животных, но ограничительные меры все равно нужны. Возможно, там люди были в контакте, поэтому мы в каждом случае должны обозначать. Даже, если выявим бешенство в лесу, на определенный участок наложим ограничения. Зашла лиса, есть факт — лиса бешенная, установлено, лабораторно подтверждено. Все — накладываем ограничения. В этом случае мы уже выехали на труп», — уточнил Вадим Шульц.
По словам Вадима Шульца, в настоящее время карантин действует и на территории Омутинского района. В этом году случаев бешенства животных несколько больше, чем в предыдущем.
В апреле мае 2019 года управление провело вакцинацию плотоядных, раскладывали вакцину во всех районах юга области.
Вадим Шульц выразил надежду, что такая работа будет проводиться на постоянной основе. Он также рассказал, как она осуществляется на практике.
«Вакцины раскладываются в лесу, в полях, где ареал обитания животных. Она представляет собой приманку, в которой есть вакцина, и ее животные съедают. Поэтому совместно с охотуправлением мы проводим такие мероприятия», — объяснил Вадим Шульц.