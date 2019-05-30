На диспетчерской станции «Сибнефтепровода» ввели карантин по бешенству

«На эту станцию зашла лиса, ее убили. Оказалось, что лиса больна бешенством, в связи с этим и были введены ограничительные мероприятия. Пусть там, на территории и не содержат животных, но ограничительные меры все равно нужны. Возможно, там люди были в контакте, поэтому мы в каждом случае должны обозначать. Даже, если выявим бешенство в лесу, на определенный участок наложим ограничения. Зашла лиса, есть факт — лиса бешенная, установлено, лабораторно подтверждено. Все — накладываем ограничения. В этом случае мы уже выехали на труп», — уточнил Вадим Шульц.