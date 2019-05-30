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Кто в Тюмени может получить льготу за оплату мусора?

30 мая 2019, 13:06
Фото: «Наш город»
Тюменский региональный оператор подготовил разъяснения для льготников. ООО «ТЭО» уточнил информацию для тех, кто может воспользоваться льготами на услугу по обращению с ТКО.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили в ООО «ТЭО», для получения мер социальной поддержки тюменцу нужно обратиться в органы социальной защиты по месту жительства для уточнения информации.

В настоящее время более двухсот тысяч жителей региона получают компенсации на оплату коммунальных услуг и за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В числе льготных категорий: участники войны, ветераны труда, инвалиды, реабилитированные лица, специалисты сельской местности и другие категории. Им в индивидуальном порядке возмещается половина, либо вся сумма затрат.

Не обошли мерами социальной поддержки и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, установленный областным правительством. Льгота предоставляется из расчета единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в размере 100% на каждого ребенка, до достижения возраста 18 лет, и 30% на каждого родителя.

Муниципалитеты также не остались в стороне. Субсидии предоставляются в случае, если расходы на оплату данных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, превышают 22%.

Проверить, имеете ли вы право на получение субсидии, можно в любом комплексном центре социального обслуживания населения в муниципальных районах по месту жительства.

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