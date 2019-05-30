Кто в Тюмени может получить льготу за оплату мусора?

Не обошли мерами социальной поддержки и многодетные семьи со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточный минимум, установленный областным правительством. Льгота предоставляется из расчета единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с ТКО в размере 100% на каждого ребенка, до достижения возраста 18 лет, и 30% на каждого родителя.