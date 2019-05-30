Коллекторам запретят выбивать долги за ЖКХ

Депутат Яровая считает, что тема с выведением коллекторов из сферы жилищных правоотношений решена в законодательстве не в полной мере, поэтому граждане не защищены от их влияния. В настоящее время управляющие компании все еще вправе передавать коллекторам долги неплательщика. Следовательно коллекторы начинают действовать не вполне гуманно, как они и привыкли. В ход идут угрозы, запугивание, моральное давление, что относится к незаконным методам взыскания долга.