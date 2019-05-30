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Коллекторам запретят выбивать долги за ЖКХ

30 мая 2019, 08:39
Фото: «Наш город»
Сегодня в первом чтении Государственной думой РФ принят законопроект о запрете передачи долгов за ЖКХ коллекторам.
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Тюмень

Депутаты Госдумы приняли законопроект, запрещающий передавать коллекторам коммунальные долги россиян. Он был внесен депутатами во главе с Ириной Яровой. По-прежнему взыскивать коммунальные долги смогут только управляющие организации.

Депутат Яровая считает, что тема с выведением коллекторов из сферы жилищных правоотношений решена в законодательстве не в полной мере, поэтому граждане не защищены от их влияния. В настоящее время управляющие компании все еще вправе передавать коллекторам долги неплательщика. Следовательно коллекторы начинают действовать не вполне гуманно, как они и привыкли. В ход идут угрозы, запугивание, моральное давление, что относится к незаконным методам взыскания долга.

Законодатели рассчитывают, что после принятия закона должникам не придется скрываться от коллекторов. Он защитит права и здоровье граждан, а также обеспечит законность требований и ответственности.

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