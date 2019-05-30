Губернаторка Югры отвечала на вопросы больше 4 часов

Во время прямой линии Наталья Комарова ответила на ряд серьезных вопросов. Так, губернаторка отметила, что через два года в Горноправдинске откроется больница на 50 коек и 135 посещений в месяц. Также она пообещала разобраться с проблемным автотранспортным муниципальным предприятием из Пыть-Яха, работники которого рассказали об ужасных условиях труда во время прямого включения. Также она сообщила, что глава компании будет уволен.
Свежую волну в обсуждение внес вопрос о том, почему Комарова стала блогеркой*. Она сообщила, что соцсети ей нужны для работы, и что не сама отвечает на вопросы, но помощник сообщает обо всех вопросах, заданных через соцсеть.
По предварительным данным, опубликованным на портале «Открытый регион — Югра», в студию позвонили 231 человек. Основной темой обращений стали жилищные вопросы (106 звонков), социальная сфера (26), ЖКХ (23), здравоохранение (15) и транспорт (14). По образованию зарегистрировано 11 звонков, по благоустройству — 8.
*Напомним, сегодня, 30 мая, отмечается международный день феминизма. Подробнее читайте в материале «Нашего города».