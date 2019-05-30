Губернаторка Югры отвечала на вопросы больше 4 часов

Во время прямой линии Наталья Комарова ответила на ряд серьезных вопросов. Так, губернаторка отметила, что через два года в Горноправдинске откроется больница на 50 коек и 135 посещений в месяц. Также она пообещала разобраться с проблемным автотранспортным муниципальным предприятием из Пыть-Яха, работники которого рассказали об ужасных условиях труда во время прямого включения. Также она сообщила, что глава компании будет уволен.