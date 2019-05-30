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Губернаторка Югры отвечала на вопросы больше 4 часов

30 мая 2019, 12:45
Фото: Администрация ХМАО
Завершилась прямая линия с Натальей Комаровой, губернаторкой* Ханты-Мансийского автономного округа. Чиновница отвечала на вопросы жителей Югры 4 часа 20 минут.

Во время прямой линии Наталья Комарова ответила на ряд серьезных вопросов. Так, губернаторка отметила, что через два года в Горноправдинске откроется больница на 50 коек и 135 посещений в месяц. Также она пообещала разобраться с проблемным автотранспортным муниципальным предприятием из Пыть-Яха, работники которого рассказали об ужасных условиях труда во время прямого включения. Также она сообщила, что глава компании будет уволен.

Свежую волну в обсуждение внес вопрос о том, почему Комарова стала блогеркой*. Она сообщила, что соцсети ей нужны для работы, и что не сама отвечает на вопросы, но помощник сообщает обо всех вопросах, заданных через соцсеть.

По предварительным данным, опубликованным на портале «Открытый регион — Югра», в студию позвонили 231 человек. Основной темой обращений стали жилищные вопросы (106 звонков), социальная сфера (26), ЖКХ (23), здравоохранение (15) и транспорт (14). По образованию зарегистрировано 11 звонков, по благоустройству — 8.

*Напомним, сегодня, 30 мая, отмечается международный день феминизма. Подробнее читайте в материале «Нашего города».

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#Новости#Наталья Комарова#ХМАО - Югра#Тюмень#Югра#Анна Кушнир#Политика
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