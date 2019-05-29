Тюменского подчиненного Собянина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима

По версии следствия, соратник Собянина получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн рублей. Сама сумма сделки составила 28 млн рублей. Денежные средства были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года.