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Тюменского подчиненного Собянина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима

29 мая 2019, 12:40
Фото: YouTube
Бывший начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог Тюменской области» Алмаз Закиев признан виновным в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Обвинения были предъявлены, когда тот занимал должность министра транспорта Пермского края.
Сюжет
Тюмень

В управление автомобильных дорог Алмаз Закиев был назначен, когда губернатором Тюменской области был Сергей Собянин.

Закиев приговорён к 8,5 годам колонии строгого режима. Приговор вынес Ленинский районный суд Перми. В пользу государства арестованы деньги на счетах обвиняемого, всего 745 тысяч рублей. Алмаза Закиева взяли под стражу в зале суда.

По версии следствия, соратник Собянина получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн рублей. Сама сумма сделки составила 28 млн рублей. Денежные средства были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года.

Как установило следствие, за эту сумму он якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд рублей по строительству обхода города Чусового, а заодно создал препятствия для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».

Алмаз Закиев своей вины не признал и во время суда утверждал, что продажа квартиры к конкурсу никакого отношения не имела. Бывший пермский министр полагает, что дело сфабриковано.

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#Новости#Взятка#Сергей Собянин#Тюменская область#Судебный приговор#Тюмень#Вадим Квасюк#Происшествия
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