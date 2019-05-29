Тюменского подчиненного Собянина приговорили к 8,5 годам колонии строгого режима

В управление автомобильных дорог Алмаз Закиев был назначен, когда губернатором Тюменской области был Сергей Собянин.
Закиев приговорён к 8,5 годам колонии строгого режима. Приговор вынес Ленинский районный суд Перми. В пользу государства арестованы деньги на счетах обвиняемого, всего 745 тысяч рублей. Алмаза Закиева взяли под стражу в зале суда.
По версии следствия, соратник Собянина получил взятку, замаскировав её под продажу своей квартиры в Тюмени по цене, превышающей рыночную на 8,4 млн рублей. Сама сумма сделки составила 28 млн рублей. Денежные средства были перечислены с декабря 2015 года по март 2016 года.
Как установило следствие, за эту сумму он якобы помог ООО «Мостострой-12» в получении контракта на 2 млрд рублей по строительству обхода города Чусового, а заодно создал препятствия для другого участника конкурса — ЗАО «Уралмостострой».
Алмаз Закиев своей вины не признал и во время суда утверждал, что продажа квартиры к конкурсу никакого отношения не имела. Бывший пермский министр полагает, что дело сфабриковано.