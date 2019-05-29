Рыбаки нашли в Туре тело 23-летнего тюменца

Между тем в настоящее время оперативники не обнаружили признаков насильственной смерти. Следствие продолжается. Тюменец мог задолжать одной из микрофинансовых организаций около 55 тыс. рублей. Мать потерпевшего заявила, что её сыну неоднократно звонили по этому поводу.