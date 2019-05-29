Рыбаки нашли в Туре тело 23-летнего тюменца

Отмечается, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 17:16. Мужчину достали из воды, но он был уже мертв. Тело находилось в реке Тура около поселка Яр. По данным СМИ, оперативные службы осматривали место происшествия находясь на мосту.
Известно, что погибший – ранее исчезнувший молодой человек проживающий в городе Тюмени. Сообщается, что месяц назад поступила информация об угрозах потерпевшему от коллекторов.
Между тем в настоящее время оперативники не обнаружили признаков насильственной смерти. Следствие продолжается. Тюменец мог задолжать одной из микрофинансовых организаций около 55 тыс. рублей. Мать потерпевшего заявила, что её сыну неоднократно звонили по этому поводу.