Преподавателя ТюмГМУ нашли мертвым в квартире. Ему было 47 лет.

В 1994 году он окончил ТюмГМУ. С 1995 года работал в академии при университете. С 1994 по 1999 годы проводил занятия по курсам медбиофизики. Далее он защитил кандидатскую диссертацию в Екатеринбурге. С 2002 года – доцент кафедры медбиофизики. В 2008 защищена докторская диссертация. До конца 2015 года был председателем комитета по инновациям региона. Ряд его учебных пособий имеет гриф УМО медицинских и фармацевтических университетов в РФ. Автор 392 научных публикаций.