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Преподавателя ТюмГМУ нашли мертвым в квартире. Ему было 47 лет.

29 мая 2019, 10:23
Фото: pixabay.com
В Тюмени ушел из жизни преподаватель Тюменского медицинского государственного университета. Ему было 47 лет.
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Тюмень

Отмечается, что тело Алексея Санникова было обнаружено в его квартире 27 мая.

Преподаватель был заведующим кафедрой медицинской и биологической физики и доктором медицинских наук. В четверг состоится прощание Алексеем Санниковым в Патрушево в 13:00.

В 1994 году он окончил ТюмГМУ. С 1995 года работал в академии при университете. С 1994 по 1999 годы проводил занятия по курсам медбиофизики. Далее он защитил кандидатскую диссертацию в Екатеринбурге. С 2002 года – доцент кафедры медбиофизики. В 2008 защищена докторская диссертация. До конца 2015 года был председателем комитета по инновациям региона. Ряд его учебных пособий имеет гриф УМО медицинских и фармацевтических университетов в РФ. Автор 392 научных публикаций.

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