Год у власти: что обещал и сделал для Тюменской области Александр Моор

Одним из главных тезисов нового тюменского губернатора стало сохранение добрых рабочих отношений между тремя регионами Тюменской области.
В июне прошлого года три главы «тюменской матрешки» — Наталья Комарова (Югра), Дмитрий Артюхов (врио, Ямал) и Александр Моор — пролонгировали трехстороннее соглашение о сотрудничестве.
В рамках этого договора для округов реализуется ряд крупных проектов: предоставление субсидий северянам на приобретение жилья в Тюмени, медицинское и социальное обслуживание, летний отдых для детей, строительство и ремонт дорог регионального значения, детских садов и больниц.
Есть даже субсидирование авиаперелетов (ХМАО), вылова рыбы (ЯНАО), производства оленины (ЯНАО), приобретения мини-пекарен (ЯНАО).
Судя по всему, идея создания межрегионального научно-образовательного центра особо дорога Моору. На момент его назначения в России решался вопрос о создании в России 15 НОЦ, и новый тюменский губернатор вознамерился заполучить его в свой регион.
На личной встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым он попросил помощи с решением этого вопроса. После активно обсуждал его с побывавшим в областной столице министром образования Михаилом Котюковым.
В итоге, несмотря на далеко не лучшие рейтинги ТюмГУ в России (а он стал опорным ВУЗом для НОЦ), Моор сумел добиться своего, и в апреле договор о создании НОЦ был подписан. Причем Тюменская область стала первым регионом в стране, где создали такую структуру.
В начале работы Александр Викторович заявлял о нескольких интересных проектах медицинской сферы, которые позволят ей активно зарабатывать. Так, он сообщил, что будет развивать медицинский туризм в регионе не только на российском, но и на международном уровне.
Идеей губернатора стало ввести «паспорт больного» по аналогии с паспортом «болельщика». Пока новостей по этому поводу нет, но это и вполне ожидаемо – визовый вопрос должен решаться на федеральном уровне путем длительных согласований. «Внутренний» туризм между прочим активно работает – пациенты приезжают в Тюмень не только с северных округов, но и со всей страны.
Нет информации пока и по онкологическому центру, который планируют разместить в тюменском «Медицинском городке». Между тем губернатор заявлял, что лечебное учреждение начнут строить в 2019 году.
Впрочем, в Тюмени завершилось строительство крупного инвестиционного медицинского проекта – частной клиники «Мать и дитя». На его открытии Моор присутствовал лично.
Одной из амбициозных задач нового главы региона стало строительство с реконструкцией трассы Сургут-Салехард. Часть дороги сумели построить.
Однако в августе прошлого года заговорили о том, что ее часть, пролегающая по ЯНАО, будет передана в федеральную собственность и завершена за счет средств федерального же бюджета.
Тем не менее, два дня назад губернатор ЯНАО заявил в ходе пресс-конференции, что регион сам будет достраивать трассу, а уже потом передавать ее «Росавтодору».
На 2019 год планируется провести проектирование дороги от границы Ямала до Карамовского моста, основные работы намечены на 2020 год.
Высокие технологии – еще одна тема, к которой тяготеет Александр Моор. В начале своей губернаторской карьеры он пообещал запустить в Тюмени автономную систему управления городской инфраструктурой с искусственным интеллектом.
В июне 2018-го на форуме InnoWeek Тюменская область подписала договор с компанией Cognitive Technologies, которая пообещала превратить областную столицу в «город с нейронной душой». Система «Нейронный город» должна автоматически собирать и оценивать состояние дорог и инфраструктуры на них.
На территории региона должна была реализовываться программа «Умный город». С помощью этой системы данные только собираются, но не анализируются.
Сейчас команды, занимавшиеся проектами, работают над реализацией федерального проекта Smart City, курируемого министром Якушевым. Эта система уже будет работать с Big Data.
С самого начала Александр Моор заявлял – никаких увольнений среди чиновников не будет, старая команда его вполне устраивает. Однако все изменилось после того, как он был официально выбран на должность. Правительство покинули несколько «людей из команды Якушева».
Виктора Новакаускаса, директора регионального департамента культуры, сменила на этой должности Елена Майер. Вместо устойчивой чиновницы Юлии Шакурской на должность генерального директора тюменского концертно-театрального объединения из ХМАО приехала Наталья Казначеева.
Ушла на пенсию замгубернатора Тюменской области Татьяна Крупина. Евгений Воробьев, председатель комитета по делам национальностей, был уволен в марте. Около месяца назад покинул свой пост Владимир Мазур, глава Тобольска. На его место недавно был назначен Максим Афанасьев, работавший с Моором еще в тюменской администрации.
Сюда же можно отнести и Александра Желтоухова, главу Голышмановского района, который проработал на должности 18 лет и покинул ее в мае. К слову, именно Александр Моор принял в свою команду в качестве заместителя единственного в руководящем составе правительства представителя ЛДПР – Владимира Сысоева.
Осенью прошлого года только вступивший в должность губернатора Моор поставил еще одну довольно амбициозную цель – «пробить» планку несырьевого и не энергетического экспорта в 1 млрд рублей. «Эту высоту нужно взять», – заявил он тогда в послании.
Ожидания нового главы вполне себе оправдались – по итогам 2018 года на данные направления экспорта пришлось 1 млрд 225 млн долларов. Наиболее успешными в плане реализации продукции предприятиями стали Антипинский НПЗ и СИБУР.