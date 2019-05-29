Год у власти: что обещал и сделал для Тюменской области Александр Моор

Идеей губернатора стало ввести «паспорт больного» по аналогии с паспортом «болельщика». Пока новостей по этому поводу нет, но это и вполне ожидаемо – визовый вопрос должен решаться на федеральном уровне путем длительных согласований. «Внутренний» туризм между прочим активно работает – пациенты приезжают в Тюмень не только с северных округов, но и со всей страны.