Двое тюменцев попали в ток-шоу на ТВ из-за сноса построенных ими дорог

В селе Гусево местные жители решили вложиться в строительство дороги к своим домам. Только после огласки в СМИ тюменцы смогли встретиться с главой района и обсудить проблему. Известно, что общая стоимость строительства составила 128 тыс. рублей, но администрация не вернёт эти средства. Между тем будут выделены деньги на благоустройство села – такой вариант тюменцев устраивает.