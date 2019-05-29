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Двое тюменцев попали в ток-шоу на ТВ из-за сноса построенных ими дорог

29 мая 2019, 13:55
Фото: pixabay.com
Двое тюменцев выступят в ток-шоу «Прямой эфир». Марина Решетникова построила в Тюменской области дорогу. Владимир Татаркин сделал проезд в деревне, но чиновники его снесли.
Сюжет
Тюмень

В селе Гусево местные жители решили вложиться в строительство дороги к своим домам. Только после огласки в СМИ тюменцы смогли встретиться с главой района и обсудить проблему. Известно, что общая стоимость строительства составила 128 тыс. рублей, но администрация не вернёт эти средства. Между тем будут выделены деньги на благоустройство села – такой вариант тюменцев устраивает.

Второй гость передачи Владимир Татаркин построил проезд в деревне. Представители ГУС отметили, что дорога находится вблизи остановки общественного транспорта и снесли объект. Татаркин вновь построил дорогу, но её уже планируют снести.

Ток-шоу с участием жителей Тюмени выйдет в среду.

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#Новости#ТВ#Дороги#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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