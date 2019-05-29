Двое тюменцев попали в ток-шоу на ТВ из-за сноса построенных ими дорог

В селе Гусево местные жители решили вложиться в строительство дороги к своим домам. Только после огласки в СМИ тюменцы смогли встретиться с главой района и обсудить проблему. Известно, что общая стоимость строительства составила 128 тыс. рублей, но администрация не вернёт эти средства. Между тем будут выделены деньги на благоустройство села – такой вариант тюменцев устраивает.
Второй гость передачи Владимир Татаркин построил проезд в деревне. Представители ГУС отметили, что дорога находится вблизи остановки общественного транспорта и снесли объект. Татаркин вновь построил дорогу, но её уже планируют снести.
Ток-шоу с участием жителей Тюмени выйдет в среду.