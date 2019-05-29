Директора «ЖЭУ №9» в Тюмени отстранили от работы из-за судимости

Отмечается, что Сергей Грищенко был осужден на 2 года условно из-за нарушений в части использования средств ЖЭУ в части оплаты ресурсоснабжающим компаниям в областной столице 6,7 млн рублей. 31 января 2019 года данное решение вступило в законную силу, но он продолжил свою работу нарушая лицензионное требование при управлении жилыми домами.
Квалификационный аттестат руководителя ЖЭУ был аннулирован 2 месяца назад. На данный момент против него возбуждено административное дело. На данный момент руководитель организации сменился.
В середине 2018 года прокуратура передала в суд дело Сергея Грищенко. По данным следствия с 2013 по 2016 год из 11 млн рублей перечисленных жильцами за услуги ЖКХ он выплатил только 4,5 млн.