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Директора «ЖЭУ №9» в Тюмени отстранили от работы из-за судимости

29 мая 2019, 11:56
Фото: pixabay.com
Прокуроры выявили нарушения в ООО «ЖЭУ №9» в Тюмени. Оказалось, что руководитель организации имеет судимость по экономической статье, но продолжает заниматься своей деятельностью.
Сюжет
Тюмень

Отмечается, что Сергей Грищенко был осужден на 2 года условно из-за нарушений в части использования средств ЖЭУ в части оплаты ресурсоснабжающим компаниям в областной столице 6,7 млн рублей. 31 января 2019 года данное решение вступило в законную силу, но он продолжил свою работу нарушая лицензионное требование при управлении жилыми домами.

Квалификационный аттестат руководителя ЖЭУ был аннулирован 2 месяца назад. На данный момент против него возбуждено административное дело. На данный момент руководитель организации сменился.

В середине 2018 года прокуратура передала в суд дело Сергея Грищенко. По данным следствия с 2013 по 2016 год из 11 млн рублей перечисленных жильцами за услуги ЖКХ он выплатил только 4,5 млн.

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