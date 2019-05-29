Директора гостиницы «Славянская» осудили в Тобольске за неуплату налогов на 42 млн

Отмечается, что предприниматель осужден по ч.2 ст. 199 УК РФ на 2 года. По версии следствия он уклонился от уплаты налогов на сумму 42 млн рублей. Занимая руководящий пост с 2013 по 2016 годы он скрыл от налоговой инспекции десятки миллионов рублей.