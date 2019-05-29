Директора гостиницы «Славянская» осудили в Тобольске за неуплату налогов на 42 млн

Отмечается, что предприниматель осужден по ч.2 ст. 199 УК РФ на 2 года. По версии следствия он уклонился от уплаты налогов на сумму 42 млн рублей. Занимая руководящий пост с 2013 по 2016 годы он скрыл от налоговой инспекции десятки миллионов рублей.
Судебное разбирательство длилось с начала 2019 года. Он не признавал себя виновным. Более того, в суде он заявил, что прежде всего думал о выживании организации.
Материалы дела состояли из 70 томов.
С 2013 по 2016 год выручка ООО «Славянская» составила 273 млн рублей. Общая прибыль составила 40 млн рублей. Между тем в 2017 году от экономической деятельности общества был зафиксирован убыток в 64 млн. рублей.