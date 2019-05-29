nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Директора гостиницы «Славянская» осудили в Тобольске за неуплату налогов на 42 млн

29 мая 2019, 12:22
Фото: pixabay.com
В Тобольске директора гостиницы «Славянская» Алексея Колмакова приговорили к реальному сроку за уклонение от уплаты налогов. На него надели наручники и вывели из зала суда.

Отмечается, что предприниматель осужден по ч.2 ст. 199 УК РФ на 2 года. По версии следствия он уклонился от уплаты налогов на сумму 42 млн рублей. Занимая руководящий пост с 2013 по 2016 годы он скрыл от налоговой инспекции десятки миллионов рублей.

Судебное разбирательство длилось с начала 2019 года. Он не признавал себя виновным. Более того, в суде он заявил, что прежде всего думал о выживании организации.

Материалы дела состояли из 70 томов.

С 2013 по 2016 год выручка ООО «Славянская» составила 273 млн рублей. Общая прибыль составила 40 млн рублей. Между тем в 2017 году от экономической деятельности общества был зафиксирован убыток в 64 млн. рублей.

Материалы по теме
Около 33% россиян не платят зарплатных налогов, но НДС оплачивают почти все
#Новости#Налоги#Тобольск#Гостиницы#Александр Мязин#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25