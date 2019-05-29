Автомобили с заклеенными номерами в Тюмени тоже ищут и штрафуют

Современные системы автоматической видеофиксации не всегда могут верно расшифровать ГРЗ автомобиля. Это может произойти из-за некачественной картинки, проблем с краской на знаке или умышленным сокрытием номера.
По словам замначальника Центра автоматической фиксации нарушений ПДД в городе, если на машине госзнак заклеен или специально изменён (например, заклеен бумагой), то применяются меры для его розыска и привлечении к ответственности. В этом случае водителю может грозить штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав.
Сотрудники ГИБДД напоминают, что автолюбители должны следить за чистотой автономеров.