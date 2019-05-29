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Автомобили с заклеенными номерами в Тюмени тоже ищут и штрафуют

29 мая 2019, 11:32
Фото: Тюменское Время
Сотрудники центра фиксации нарушений в Тюмени просматривают все снимки с автомобилей на которых не читаются регистрационные знаки. Данные транспортные средства устанавливаются и вносятся в определенный список.
Сюжет
Тюмень

Современные системы автоматической видеофиксации не всегда могут верно расшифровать ГРЗ автомобиля. Это может произойти из-за некачественной картинки, проблем с краской на знаке или умышленным сокрытием номера.

По словам замначальника Центра автоматической фиксации нарушений ПДД в городе, если на машине госзнак заклеен или специально изменён (например, заклеен бумагой), то применяются меры для его розыска и привлечении к ответственности. В этом случае водителю может грозить штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав.

Сотрудники ГИБДД напоминают, что автолюбители должны следить за чистотой автономеров.

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#Новости#ГИБДД#Автомобили#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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