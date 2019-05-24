Немецкие и российские ученые снаряжают экспедицию по маршруту Гумбольдта

Программа экспедиции включает в себя три тысячи километров, 18 городов и деревень РФ и Казахстана, которые участники проекта должны будут посетить за 18 дней. В план экспедиции входит посещение таких городов, как Барнаул, Тобольск, Омск и Абатск. Во время экспедиции ученым предстоит сбор ботанических и зоологических коллекций и сотрудничество с краеведческими музеями. Для последующей съемки документального фильма, всю экспедицию будут снимать документалисты. Экспедицию планируют завершить в ФРГ, где презентуют книги о Гумбольдте и полевые журналы.