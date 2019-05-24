Немецкие и российские ученые снаряжают экспедицию по маршруту Гумбольдта

Posted 24 мая 2019, 12:09
Published 24 мая 2019, 12:09
Modified 20 октября 2022, 03:21
Updated 20 октября 2022, 03:21
Ее посвятили 250-летнему юбилею немецкого учёного, который 190 лет назад предпринял экспедицию по России. Участвовать в проекте будут ученые из России и Германии. Об этом сообщает издание Forpost-sz.
По мнению главы Горного Университета Владимира Литвиненко, этот проект в равной степени важен и для РФ, и для ФРГ. Таким образом удастся укрепить отношения между странами и внести вклад в развитие обоих обществ.
Экспедицию возглавят профессоры Горного университета Петербурга и Фрайбергской горной академии Юрий Войтеховский и Герхард Хайде. Во времена Российской империи Гумбольдт провел экспедицию в сопровождении кадетов Горного кадетского корпуса. В этот раз тот же маршрут преодолеют сотрудники Горного Университета.
Хайде назвал очень приятным то, что молодые ученые России и Германии вместе будут работать во время этой экспедиции. Для науки нет границ, не считая языка, но и это не является непреодолимой проблемой, считает Хайде. Совместная подготовка молодых ученых заложит фундамент для дальнейшего научного сотрудничества двух стран, считает немецкий ученый.
Программа экспедиции включает в себя три тысячи километров, 18 городов и деревень РФ и Казахстана, которые участники проекта должны будут посетить за 18 дней. В план экспедиции входит посещение таких городов, как Барнаул, Тобольск, Омск и Абатск. Во время экспедиции ученым предстоит сбор ботанических и зоологических коллекций и сотрудничество с краеведческими музеями. Для последующей съемки документального фильма, всю экспедицию будут снимать документалисты. Экспедицию планируют завершить в ФРГ, где презентуют книги о Гумбольдте и полевые журналы.