Силовики продолжают проверки тюменских зданий

Posted 8 мая 2019, 09:25
Published 8 мая 2019, 09:25
Modified 19 августа, 16:30
Updated 19 августа, 16:30
«На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проверены «Нобель», Деловой дом «Петр Столыпин», Торговый центр на улице Ямской и Технопарк. Опасных предметов не обнаружено», – прокомментировал Каморников.
Он добавил, что сообщения о бесхозных предметах поступили в ТРЦ «Кристалл» и ТРЦ «Фаворит». Каморников сообщил, что информация проверяется.
В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что ТРЦ «Фаворит» был эвакуирован, а «Кристалл» нет.
Ранее, напомним, проверки прошли в ТЦ «Гудвин», ТЦ «Галерея Вояж», ТЦ «Панама». Там ничего опасного не обнаружено.