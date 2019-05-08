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Posted 8 мая 2019, 09:25

Published 8 мая 2019, 09:25

Modified 19 августа, 16:30

Updated 19 августа, 16:30

Силовики продолжают проверки тюменских зданий

Силовики продолжают проверки тюменских зданий

8 мая 2019, 09:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Эксклюзив
Тюменские полицейские проверили еще три здания на факт бесхозных предметов. Об этом «Нашему городу» сообщил заместитель руководителя пресс-службы областного УМВД Антон Каморников.

«На данный момент сотрудниками правоохранительных органов проверены «Нобель», Деловой дом «Петр Столыпин», Торговый центр на улице Ямской и Технопарк. Опасных предметов не обнаружено», – прокомментировал Каморников.

Он добавил, что сообщения о бесхозных предметах поступили в ТРЦ «Кристалл» и ТРЦ «Фаворит». Каморников сообщил, что информация проверяется.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что ТРЦ «Фаворит» был эвакуирован, а «Кристалл» нет.

Ранее, напомним, проверки прошли в ТЦ «Гудвин», ТЦ «Галерея Вояж», ТЦ «Панама». Там ничего опасного не обнаружено.

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