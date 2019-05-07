Какие суммы требовали истцы в тюменском арбитраже в апреле?

Posted 7 мая 2019, 13:39
Published 7 мая 2019, 13:39
Modified 19 августа, 16:29
Updated 19 августа, 16:29
На первом месте в нашем условном топе эти две компании. Истец («Транснефть - Сибирь») обратился в суд 23 апреля. Он требует взыскать с ответчика 235,4 млн рублей.
При этом дело еще не сдвинулось с мертвой точки. Уже в конце месяца суд оставил заявление без движения, так как нашел в нем некоторые неточности. Так, истец просил отсрочки по уплате госпошлины и предоставил копии документов, а не оригиналы, как это должно быть по нормам права.
Также суд отметил, что в приложении к иску отсутствуют доказательства соблюдении претензионного порядка. И предлагает предоставить доказательства.
Исправить ошибки «Севердорстрой» должен до 30 мая.
Строительная Компания «Севердорстрой» расположена в Махачкале. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
АО «Транснефть - Сибирь» является самой крупной «дочкой» ПАО «Транснефть». Обслуживает 27 магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровод общей протяженностью 9,3 тысяч км.
Исковое заявление в тюменский арбитраж поступило 4 апреля. Сумма иска составляет 150,3 млн рублей. Именно столько денег требует взыскать «Нефтегазспецстрой» с «РН-Уватнефтегаз».
При этом истец в документе ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Эту просьбу суд удовлетворил.
На следующий день заявление приняли к производству. Предварительное заседание состоится 21 мая.
Московская компания «Нефтегазспецстрой» с 3 мая 2017 года находится на стадии ликвидации. Введен конкурсный управляющий.
«РН-Уватнефтегаз» занимается добычей сырой нефти. На 100% принадлежит «Роснефти».
С претензиями к ответчику истец обратился в суд 2 апреля. По своему заявлению он требует взыскать с «Интезы» 135,5 млн рублей.
Суд принял заявление. Предварительное заседание назначено на 28 мая.
«Стройтрансгаз Регион» находится в столице Тюменской области. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.
Питерская компания «СК «Интеза» занимается строительством жилых и нежилых зданий.
Истец со своим заявлением обратился в арбитраж 11 апреля. В своем иске он требует взыскать с ответчика почти 76,6 млн рублей.
В этом деле истец тоже просил отсрочки об уплате государственной пошлины. Суд предоставил такую возможность.
Предварительное судебное заседание назначено на 29 мая.
Ямальская фирма «Промспецстрой» с ноября прошлого года находится в стадии ликвидации.
Уфимская компания «Востокнефтезаводмонтаж» занимается строительством жилых и нежилых зданий.
В этом судебном разбирательстве спор касается задолженности. Истец обратился в тюменский арбитраж со своим иском 16 апреля. По нему он требует взыскать с ответчика 55,8 млн рублей основного долга за поставленный товар. Кроме этого, – 11,4 млн рублей неустойки с 16 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года, начисление которой продолжать исходя из суммы долга в и размера пени 0,01% в день начиная с 13 апреля до момента фактического исполнения обязательства.
Иск приняли 17 апреля. Предварительное судебное заседание назначено на 15 мая.
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