Какие суммы требовали истцы в тюменском арбитраже в апреле?

В этом судебном разбирательстве спор касается задолженности. Истец обратился в тюменский арбитраж со своим иском 16 апреля. По нему он требует взыскать с ответчика 55,8 млн рублей основного долга за поставленный товар. Кроме этого, – 11,4 млн рублей неустойки с 16 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года, начисление которой продолжать исходя из суммы долга в и размера пени 0,01% в день начиная с 13 апреля до момента фактического исполнения обязательства.