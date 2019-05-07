nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 мая 2019, 13:39

Published 7 мая 2019, 13:39

Modified 19 августа, 16:29

Updated 19 августа, 16:29

Какие суммы требовали истцы в тюменском арбитраже в апреле?

Какие суммы требовали истцы в тюменском арбитраже в апреле?

7 мая 2019, 13:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Карточки
Рассказываем о миллионных спорах в суде.

1. «Севердорстрой» vs «Транснефть - Сибирь»

На первом месте в нашем условном топе эти две компании. Истец («Транснефть - Сибирь») обратился в суд 23 апреля. Он требует взыскать с ответчика 235,4 млн рублей.

При этом дело еще не сдвинулось с мертвой точки. Уже в конце месяца суд оставил заявление без движения, так как нашел в нем некоторые неточности. Так, истец просил отсрочки по уплате госпошлины и предоставил копии документов, а не оригиналы, как это должно быть по нормам права.

Также суд отметил, что в приложении к иску отсутствуют доказательства соблюдении претензионного порядка. И предлагает предоставить доказательства.

Исправить ошибки «Севердорстрой» должен до 30 мая.

Строительная Компания «Севердорстрой» расположена в Махачкале. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.

АО «Транснефть - Сибирь» является самой крупной «дочкой» ПАО «Транснефть». Обслуживает 27 магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопровод общей протяженностью 9,3 тысяч км.

2. ООО «Нефтегазспецстрой» vs ООО «РН-Уватнефтегаз»

Исковое заявление в тюменский арбитраж поступило 4 апреля. Сумма иска составляет 150,3 млн рублей. Именно столько денег требует взыскать «Нефтегазспецстрой» с «РН-Уватнефтегаз».

При этом истец в документе ходатайствовал об отсрочке уплаты госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Эту просьбу суд удовлетворил.

На следующий день заявление приняли к производству. Предварительное заседание состоится 21 мая.

Московская компания «Нефтегазспецстрой» с 3 мая 2017 года находится на стадии ликвидации. Введен конкурсный управляющий.

«РН-Уватнефтегаз» занимается добычей сырой нефти. На 100% принадлежит «Роснефти».

3. ООО «Стройтрансгаз Регион» vs ООО «СК «Интеза»

С претензиями к ответчику истец обратился в суд 2 апреля. По своему заявлению он требует взыскать с «Интезы» 135,5 млн рублей.

Суд принял заявление. Предварительное заседание назначено на 28 мая.

«Стройтрансгаз Регион» находится в столице Тюменской области. Основным видом деятельности является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения.

Питерская компания «СК «Интеза» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

4. ЗАО «Промспецстрой» vs АО «Востокнефтезаводмонтаж»

Истец со своим заявлением обратился в арбитраж 11 апреля. В своем иске он требует взыскать с ответчика почти 76,6 млн рублей.

В этом деле истец тоже просил отсрочки об уплате государственной пошлины. Суд предоставил такую возможность.

Предварительное судебное заседание назначено на 29 мая.

Ямальская фирма «Промспецстрой» с ноября прошлого года находится в стадии ликвидации.

Уфимская компания «Востокнефтезаводмонтаж» занимается строительством жилых и нежилых зданий.

5. «Икссиэмджи Ру» vs «Запсибгазпром-Газификация»

В этом судебном разбирательстве спор касается задолженности. Истец обратился в тюменский арбитраж со своим иском 16 апреля. По нему он требует взыскать с ответчика 55,8 млн рублей основного долга за поставленный товар. Кроме этого, – 11,4 млн рублей неустойки с 16 ноября 2018 года по 12 апреля 2019 года, начисление которой продолжать исходя из суммы долга в и размера пени 0,01% в день начиная с 13 апреля до момента фактического исполнения обязательства.

Иск приняли 17 апреля. Предварительное судебное заседание назначено на 15 мая.

«Икссиэмджи Ру» находится в Москве и занимается торговлей легковыми машинами и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности.

«Запсибгазпром-Газификация» выполняет полный комплекс работ по газификации – от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию с последующим сервисным обслуживанием.

Материалы по теме
Неустойка, ущерб, убытки. За что в тюменском суде просили миллионы рублей в январе?Судебные споры на миллион. Что просили истцы в тюменском арбитраже в феврале?За что просили миллионы рублей истцы в тюменском арбитраже в марте?
#Радик Енчу#Тюмень#Карточки#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика